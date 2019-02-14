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يبدو ان حديث الأمهات العفوي صحيح: «ان اصابتك نوبة برد، فالنوم افضل علاج». فقد اكتشف باحثون المان سبيلا تزيد من خلاله قدرة النوم على درء نوبة برد. فالنوم يعزز فيما يبدو كفاءة خلايا مناعية معينة من خلال تحسين فرص تعلقها بالخلايا المصابة بفيروسات وتدميرها في النهاية.

وركز الباحثون اهتمامهم على الخلايا (تي) التي تتصدى للاصابات المعدية. فعندما ترصد هذه الخلايا خلية مصابة بعدوى فيروسية، فانها تعكف على تنشيط بروتين لزج يعرف باسم (الانتجرين) يسمح لها بالتعلق بتلك الخلية.

واستطاع الباحثون ان يبرهنوا ان قلة النوم وكذلك فترات التوتر الطويلة تؤدي الى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل فيما يبدو عملية الانتقال التي تساعد في تنشيط البروتينات اللزجة.

وقال ستويان ديميتروف الباحث بجامعة توبينن بألمانيا وقائد فريق الدراسة انه اذا اراد انسان ان يقوي جهاز المناعة فعليه «أن يحصل على كمية النوم المطلوبة كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن».

والعلماء على دراية منذ فترة طويلة بأن قلة النوم يمكن ان تؤثر على جهاز المناعة حسبما قال الدكتور لويس دو بالو استاذ امراض الرئة والحالات الحرجة واضطرابات النوم بكلية آيكان للطب في ماونت سايناي بمدينة نيويورك.

وأضاف في رسالة بالبريد الالكتروني «أظهرت دراسات اكلينيكية عديدة ان من لا يحصلون على قدر كاف من النوم اكثر عرضة للمرض بعد تعرضهم للفيروسات... الا ان هذه الدراسة (الجديدة) تظهر طريقا آخر للجزئيات ربما يؤدي فيه النوم بالعمق والقدر الكافيين الى تعزيز المناعة عبر الخلايا المعروفة بالخلايا تي».

وتابع دو بالو الذي لم يشارك في الدراسة «ولهذا فانها تعرض آلية اخرى ذات وصف فريد تقف وراء بعض التأثيرات الداعمة للمناعة المترتبة على النوم».

