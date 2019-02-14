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كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الانترنت، ومع حلول «عيد الحب» اليوم، وجهت اللجنة الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، نصيحة «ثمينة» لهؤلاء.

وحذرت الوكالة من التعرض للاحتيال المالي اثناء الدخول في علاقة عاطفية على الانترنت، وقالت انها تلقت اكثر من 21 الف تقرير بشأن حوادث احتيال رومانسية خلال العام الماضي.

وتبلغ محاولات الاحتيال ذروتها في «عيد الحب»، وأوردت الوكالة ان حوادث الاحتيال العاطفي على الانترنت كبدت الضحايا خسائر مالية مهمة وصلت الى 143 مليون دولار خلال سنة 2018.

وأوضحت ان الضحايا الذين خرجوا عن صمتهم وأبلغوا السلطات فقد كل واحد منهم مبلغا يصل في المتوسط الى 2600 دولار.

ويشكل هذا الرقم المالي الذي يخسره ضحايا النصب العاطفي سبع اضعاف ما يتكبده ضحايا الأنواع الأخرى من النصب، بحسب الوكالة الأميركية.

ويقوم المحتالون بانشاء حسابات مزيفة على الانترنت ويطلبون المساعدة من ضحاياهم، سواء بادعاء الحاجة الى مصاريف صحية او نفقات السفر.

وكشفت الوكالة ان الأشخاص الأكبر سنا معرضون لانفاق فقدان اموال طائلة في عمليات الاحتيال الالكتروني، ويصل معدل الخسارة وسط من تجاوزوا السبعين الى 10 آلاف دولار.

ولتفادي اللقاء، يخبر المحتالون ضحاياتهم الباحثين عن الحب بأنهم يسكنون في اماكن بعيدة او انهم يخدمون في الجيش خارج الولايات المتحدة، لكن الباحثين عن الحب تنطلي عليهم الحب ويستمرون في اغداق المال.

وتوصي الهيئة الأميركية بعدم تحويل اموال او هدايا الى شخاص لم يسبق لقاؤهم بصورة مباشرة في الواقع.

