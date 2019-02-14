الاخيرة

تحتفل العديد من الشعوب حول العالم في 14 فبراير بـ «عيد الحب»، إلا أن اليابان تحتفل بهذا في مثل هذا اليوم بعيد يعرف بـ «اليوم الأبيض». تزامن «عيد الحب» و«اليوم الأبيض» في نفس اليوم، خلق حالة من الغضب المتزايد في صفوف النساء اليابانيات. حيث ترفض النساء اليابانيات العادة التي تلزمهن في هذا اليوم بإهداء الشوكولاته لزملائهم في العمل. ويعرف هذا التقليد المتوارث في اليابان باسم «giri choco» اي التزام الشوكولاته. وبحسب إحصائية وجدت أن أكثر من 60 في المئة من النساء اليابانيات سيشترين لأنفسهن شوكولاته في هذا اليوم، في الوقت الذي قالت فيه 36 في المئة بأنهن يحافظن على هذا التقليد.

يذكر أن تقديم الشوكولاته كهدايا في عيد الحب في اليابان بدأ في منتصف الخمسينيات، لتصبح سوقا تدر ملايين الدولارات.

