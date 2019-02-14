أنيسه جمعان علي العوض، أرملة عبدالله علي حسن القطان، (83 عاماً)، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ت: 99712563، النساء: الشعب، حسينية أبو ذر الغفاري، ت: 65755554

فاطمة حسين زايد بوعركي، أرملة خالد حمد بوحمد، (86 عاماً)، شيعت، الرجال: مشرف، ق4، ش3، م2، ديوانية المرحوم علي بوعركي، ت: 99700922، النساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج4، م40، ت: 66655331

نصره سعدون ناصر السبيعي، أرملة وليد طاهر عبدالله المري، (56 عاماً)، شيعت، الرجال: العدان، ق3، ش39، م57، ت: 51311311، النساء: القرين، ق5، ش3، م6، ت: 90002070

علي حسن عبدالله الشطي، (88 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ت: 99010298، النساء: بيان، ق5، ش3، ج2، م36، ت: 55600087

إنا لله وإنا إليه راجعون