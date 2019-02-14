loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


أنيسه جمعان علي العوض، أرملة عبدالله علي حسن القطان، (83 عاماً)، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ت: 99712563، النساء: الشعب، حسينية أبو ذر الغفاري، ت: 65755554
فاطمة حسين زايد بوعركي، أرملة خالد حمد بوحمد، (86 عاماً)، شيعت، الرجال: مشرف، ق4، ش3، م2، ديوانية المرحوم علي بوعركي، ت: 99700922، النساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج4، م40، ت: 66655331
نصره سعدون ناصر السبيعي، أرملة وليد طاهر عبدالله المري، (56 عاماً)، شيعت، الرجال: العدان، ق3، ش39، م57، ت: 51311311، النساء: القرين، ق5، ش3، م6، ت: 90002070
علي حسن عبدالله الشطي، (88 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ت: 99010298، النساء: بيان، ق5، ش3، ج2، م36، ت: 55600087
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة