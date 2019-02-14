أول النهار

تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح أمس حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة (22) بكلية علي الصباح العسكرية. ووصل موكب سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ومساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وقيادات الكلية.

وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين. وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها كلمة آمر كلية علي الصباح العسكرية ألقاها مساعد آمر الكلية العميد ركن خالد شجاع العتيبي قال فيها: انه لشرف عظيم نترقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا وقائدنا الأعلى لتخريج كوكبة أخرى ودفعة جديدة من كلية علي الصباح العسكرية لتنظم الى مواكب التضحية والعطاء والتفاني والفداء التي يحفل بها الوطن ويعتز بها جيشنا الباسل وانه لمن الأيام التي تزهو بها الكويت وتفخر وأي فخر أبهى وأجمل واكبر من الاحتفال بثلة تتشرف بعرض أرواحها فداء للوطن.

وأضاف: مصداقا لقوله تعالي «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم». فان ابناءكم الخريجين يعتبرون انفسهم حصنا منيعا للكويت ويضعون انفسهم وارواحهم تحت أمر قائدهم الاعلى فداء لوطنهم انه يوم نفخر فيه بشباب يافع مدرب ومؤهل مؤمن بالله ومفعم بالحيوية والقوة والولاء وحب الوطن.

وأكد ان المتغيرات المتسارعة والأحداث الجسام التي مرت بها المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص لتؤكد لنا بشكل قاطع أهمية الاعداد الجيد والتنسيق والاستخدام الأمثل للقوى الشاملة في الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية وعلى الرغم اننا ننعم في الكويت بحمد الله بتاريخ تليد وقيادة حكيمة وبقدرات سياسية فائقة وحضور دولي متميز وباقتصاد حر وقوي ومتين وبمجتمع متماسك فان المنظومة العسكرية والأمنية المتمثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني تعمل بشكل جاد ومتواصل وبتنسيق متكامل للوصول الى تعزيز القوة الدفاعية والأمنية التي تشكل أحد أهم عناصر قوى الدولة لتحقيق الأمن الوطني.

وقال مما لاشك فيه فان العنصر البشري المخلص والكفء والمنضبط والمدرب هو الركيزة الأساسية في هذا المجال وهو ما نعمل نحن على تحقيقه في كلية علي الصباح العسكرية ابتداء من الترشيح والاختيار والقبول مرورا بالتعليم والتدريب والتأهيل العسكري والأكاديمي الجاد والمحترف وانتهاء بالاختبار والتقييم والكفاءة والنجاح. وأضاف: ولتحقيق الاهداف الوطنية السامية فان كلية علي الصباح العسكرية تسلك منهج الجد بلا شدة والحزم بلا تراخ والالتزام بلا تهاون لكي تستمر مصنعا للرجال ومصدرا لقيادات المستقبل ولكي نودع الامانة عند من يحفظها ولكي يتولى امر الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره من هو جدير بهذه المسؤولية الكبيرة وأهل للقيام بأعبائها ايمانا وولاء وعلما والتزاما فلا مجاملة في أمن الكويت ولا محاباة على استقرارها وعزتها وسيادتها.

ووجه كلامه للخريجين قائلاً: ان الوطن أمانة في أعناقنا وان له علينا حقوقا واجبة الأداء فكما أن التفريط بها خطيئة والتهاون فيها نقيصة فان الحفاظ عليها فضيلة والايمان بها مكرمة والتفاني في أدائها عزة ورجولة وأننا مسؤولون أمام الله عن تسليمه للأجيال اللاحقة كما استلمناه من الأجيال السابقة آمنا ومستقرا ومتماسكا ومتضامنا ومتحابا فهو إرث تعادله قيمة أو ثمن انه وجودنا وكرامتنا وحياتنا وهويتنا فبالكثير من التضحيات بقى شامخا وسيدا وعزيزا وبتضحياتكم وتفانيكم واخلاصكم سيبقى كما عهدناه دائما باذن الله. وأضاف: اننا اليوم وأمام قامتكم المهيبة ورعايتكم الكريمة وحضوركم الأبوي وقيادتكم الحكيمة لا نملك الا أن نجدد عهد الولاء والوفاء والطاعة وألا نعاهدكم على السعي الدؤوب لكي تكون لكليتنا مكانتها وسمعتها وان نضمن المستوى اللائق بخريجيها ونعمل جاهدين لتطوير مناهجها وعلومها وتعزيز قدرات معلميها ومدربيها ومراجعة معاييرها وضوابطها والالتزام بنظمها وقراراتها واوامرها الثابتة دون أن نخشى ملامة أو نلتفت لمجاملة أو نرضخ لضغط أو نسعى لمصلحة سوى العمل لتحقيق الأهداف التي أنشئت الكلية من اجلها وتخريج ضباط يخافون الله في وطنهم ويضعون مصلحته العليا فوق هامات رؤوسهم وفي مقل عيونهم ويدينون بالولاء لقائدهم الأعلى ويملكون القدرة والكفاءة لترجمة وطنيتهم قولا وعملا في ميادين الشرف والرجولة.

وأكد على أن لا يحظى بشرف مباركتكم السامية ومرسومكم الأميري الا من يستحق هذا الشرف واضعين نصب أعيننا رقابة الله وحق وطننا علينا وثقتكم الغالية حفظكم الله ورعاكم.

كما ننتهز هذه الفرصة المباركة لكي نبارك لأهالي خريجينا وذويهم بتخرجهم من كلية علي الصباح العسكرية بعد ان اتموا الدراسة والتدريب بالجد والمثابرة كما نبارك لاخواننا في الحرس الوطني تخرج ونجاح طلبتهم.

في الختام الا اتقدم الى سموكم بخالص الشكر والتقدير والثناء على تشريفكم لنا برعايتكم السامية وحضوركم الكريم الذي نترقبه في الجيش الكويتي وكلية علي الصباح العسكرية كل عام بكل سعادة وفخر سائلين المولى القدير أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية وأن يبقينا دائما عند حسن ظنكم وان يرحم شهداءنا الأبرار وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والسيادة والرخاء بقيادة سموكم يحفظكم الله وسمو ولي عهدكم الأمين.

ثم قام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسيم التخرج بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري أعقبه تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (22) ودفعة الطلبة الضباط (46) تلاها انصراف الخريجين وعرض الفصيل الصامت مع موسيقى الجيش.

وقام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية والاعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مدير الشؤون التعليمية والأكاديمية العقيد الركن عادل الكندري، هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية، بعدها قام مساعد آمر قيادة شؤون الطلبة الضباط العقيد الركن صلاح خالد الحمدان بتلاوة القسم القانوني للتخرج ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني ايذانا بانتهاء الحفل.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

