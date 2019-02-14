أول النهار

برعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، اقيم صباح أمس في كلية علي الصباح العسكرية حفل توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين من دفعة الطلبة الضباط الجامعين (22)، حيث تفضل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بتوزيع الشهادات على الخريجين.

بعدها هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ابناءه الخريجين وعبر عن اعتزازه وفخره بهذه الكوكبة وحثهم على الجد والاجتهاد وأن يطبقوا ما تعلموه من دروس نظرية وعملية في الكلية العسكرية في وحداتهم الجديدة وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية لرفع شأن الكويت وهنأ العاملين في هذا الصرح الأكاديمي العريق من قادة وضباط ومعلمين ومدربين واداريي الكلية العسكرية على اخلاصهم وتفانيهم بالعمل وسأل المولى عز وجل أن يحفظ الكويت تحت ظل صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر حفل توزيع الشهادات، وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.

