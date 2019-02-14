وطن النهار

أكد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ضرورة توحيد جميع الجهود العربية لمواجهة الأزمات المتتالية التي اسهمت في إضعاف التضامن العربي وبروز جروح مؤلمة في الجسد العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد مساء أول من أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية- الأردنية التي عقدت في عمان برئاسة وزيري خارجية البلدين وبمشاركة مسؤولي جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين.

وقال الخالد إن المسؤولية كبيرة علينا جميعا في هذه المنطقة بسبب هذه الأزمات التي تتطلب منا توحيد الجهود لمواجهة تحدياتها وأولها القضية الفلسطينية العادلة وإقرار حق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة وقف الاقتتال الجاري في سورية وإعادة الأمن والاستقرار الى ربوعها وعودة اللاجئين والمشردين إليها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وثمن في الإطار الدور المشهود الذي يتولاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رعاية وصيانة وحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف معربا في الوقت ذاته عن العرفان للدور الإنساني والأخلاقي الذي تضطلع به المملكة تجاه الجرح النازف في سورية واستضافتها لأكثر من 1?3 مليون سوري نازح.

ودعا في ذات السياق إلى تكثيف الجهود وتضافرها لوقف الجروح النازفة في كل من اليمن والصومال وليبيا وإعادة الأمل والبسمة لشعوبها المنكوبة والتي تعاني ويلات الفرقة والحروب والدمار.

وقال: إن ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت للجنة العليا الكويتية- الأردنية المشتركة وحجم المشاركة الكويتية في أعمالها والتي بلغت أربعة وعشرين جهة رسمية وأهلية متشاطرين سويا مشاعر الرضا والفخر لمعاودة عقد أعمالها وتفعيل بنودها وتحقيق مراميها النبيلة والحاضرة على الدوام في مسيرة العلاقات الثنائية الطويلة فبفضل توجيهات قيادتي البلدين السديدة ورعايتهما الحكيمة تواصل التشاور والتنسيق السياسي والأمني في جميع القضايا الملحة مقرونا بمستوى تعاون عال في العديد من المجالات المهمة ففي المجالات الاستثمارية والاقتصادية احتلت الكويت المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بحجم استثمارات يفوق 18 مليار دولار تشمل الاستثمارات والودائع الحكومية واستثمارات القطاع الخاص في المملكة الشقيقة إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التنموية بين البلدين والممثلة من الجانب الكويتي بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال 26 قرضا تنمويا غطت العديد من القطاعات الحيوية والتنموية الاستراتيجية.

وأضاف: أود في هذا السياق أيضا أن أشير إلى الجامعات والمعاهد الأردنية التي خرجت عشرات الآلاف من الدارسين الكويتيين وتستضيف حاليا أكثر من 4200 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم المميز في أجواء علمية واجتماعية في غاية الارتياح والترحيب مستثمرا هذا اللقاء للاشادة والإعراب عن عميق الشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية المعنية في المملكة على ما يحيطونه من عناية ورعاية للطلبة الكويتيين وتسهيل جميع أمورهم المعيشية والحياتية. وقال: نحن في الكويت كذلك نعتز بتواجد أكثر من 57000 من الأشقاء الأردنيين في الكويت يسهمون مع إخوانهم الكويتيين في المسيرة التنموية للبلاد.

