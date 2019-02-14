وطن النهار

توجه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس إلى العاصمة البولندية وارسو لترؤس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط خلال الفترة 13- 14 فبراير 2019. وسيناقش المؤتمر الذي دعيت له 80 دولة قضايا الأمن في الشرق الأوسط بما فيها مسيرة السلام- الوضع في سورية- الوضع في اليمن- التحديات الإنسانية للاجئين- منع انتشار الأسلحة- الأمن السيبراني إضافة إلى مواجهة الإرهاب وتمويله. يذكر بأن هذا المؤتمر يعقد برئاسة مشتركة بين بولندا والولايات المتحدة الأميركية. ويضم الوفد المرافق بعضويته مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

