وطن النهار

دعت الكويت الى ايجاد حل سلمي للازمة في شرق أوكرانيا وفقا لقرار مجلس الامن والاتفاقات المبرمة بين الاطراف المعنية بما فيها اتفاقات (مينسك) والتي تمثل الاطار الوحيد المتفق عليه لتسوية الازمة في نطاقها الاقليمي ومن خلال جهود الوساطة التي تقوم بها اطراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي النزاع والمجتمع الدولي ككل.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الامن حول الوضع في أوكرانيا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أول من أمس.

وقال العتيبي ان الامم المتحدة أنشئت بهدف انقاذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب فدورها الاساس هو منع نشوب النزاعات وبموجب ميثاق الامم المتحدة يقع على عاتق مجلس الامن المسؤولية الرئيسية في صون السلم والامن الدوليين. واضاف ان المجلس يأخذ زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم او الامن ويطلب من الدول الاطراف في النزاع تسوية الخلافات بالطرق السلمية بغية منع نشوب نزاع مسلح.

ودعا العتيبي جميع الاطراف الى الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام الكامل بوقف اطلاق النار وتجنب اي اعمال استفزازية قد تؤدي الى المزيد من الاحتقان. وقال «نجدد التزامنا بوحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الاقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية آملين ان تعمل جميع الاطراف المعنية على تنفيذ القرار 2202 لعام 2015 واتفاقات (مينسك) للسلام والبيان الرئاسي الصادر في السادس من يونيو الماضي تنفيذا كاملا».

ودعا العتيبي الى ايجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة عن طريق الحوار كما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة لاسيما وفق اطار رباعية النورمندي ومجموعة الاتصال الثلاثية من اجل تحقيق تقدم فوري في كل المجالات المتفق عليها.

وطالب العتيبي كلا من أوكرانيا وروسيا بتفعيل الحوار واتخاذ تدابير لبناء الثقة بغية اظهار ارادة سياسية اكبر ليس من اجل تعزيز نظام وقف اطلاق النار وتنفيذ الالتزامات السابقة فحسب بل لتجديد عملية مفاوضات مستدامة وشاملة للتوصل الى حل سلمي لهذه الازمة.

