وطن النهار

أعلن ديوان المحاسبة تجديد ابرام اتفاقية التعاون بين الديوان وغرفة الحسابات بجمهورية اذربيجان بهدف تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك ودعم العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمراقب في ادارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية بديوان المحاسبة خليل الوزان على هامش استضافة ديوان المحاسبة لرئيس غرفة الحسابات بجمهورية اذربيجان فوجار جولمامادوف بمناسبة زيارته للبلاد التي تستمر حتى الغد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين.

وقال الوزان ان ابرام اتفاقية التعاون يعد فرصة لتعزيز المعرفة بالجهاز الاذربيجاني، مشيرا الى ان الجانبان حريصان على تشجيع التعاون فيما بينهما في مجالات اعمال الرقابة والتدقيق ومجال التدريب المهني. وأضاف ان احد اهداف الاتفاقية هو تنمية المهارات المهنية والقدرات لمنتسبي كلا الطرفين عبر المبادرات التدريبية وزيارات الخبراء الى جانب تبادل المعلومات الفنية ونتائج الابحاث وفق برنامج التعاون الفني الذي تم الاتفاق عليه. وأشار الوزان الى ان الاتفاقية تشجع الطرفين على التنسيق والتعاون حول المسائل المتعلقة بالمنظمات الاقليمية والدولية التي يشاركان فيها مضيفا ان دعم هذه الاتفاقية يتم من خلال قيام الاطراف باعداد برنامج فني وجدول زمني مشترك لكافة الانشطة التي سيتم تنفيذها.

وذكر ان خطة عمل الاتفاقية بدءا من 2020 حتى 2023 تتضمن عدة موضوعات حول البيئة وتغير المناخ والدين العام وعقود المشتريات العامة مع اجهزة الرقابة العليا بالاضافة الى التدقيق على تكنولوجيا المعلومات. وأوضح ان جدول اعمال الزيارة شمل عروضا مرئية من قبل ممثلي الديوان حول نظام ادارة العمليات الرقابية في الديوان وعرض تقديمي حول كيفية اعداد خطة التدريب السنوية مع تسليط الضوء على نظام التدريب وكيفية اختيار وتقييم البرامج التدريبية والمدربين.

