وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فرع بلدية محافظة الفروانية بجميع الجهات الرقابية التابعة له بحملة ميدانية على منطقتي الجليب والفروانية لفرض هيبة القانون على المخالفين حيث تضمنت الحملة الكشف على العقارات وسكن العزاب والمحلات التجارية والاسواق العشوائية والسلامة والاسواق العشوائية والنظافة العامة والاعلانات فضلا عن التأكد من جميع التراخيص الممنوحة من قبل البلدية ضمن اطار حملة #احتفل_برقي.

وفي هذا السياق أكد مدير فرع بلدية المحافظة المهندس أحمد الهزيم بأن الحملة جاءت بعد عقد عدت اجتماعات لرصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات حيالها على الفور وفق الاطر القانونية، مؤكداً على أن الادارة العليا بالبلدية تتبع الحملات الميدانية عن كثب للتأكد من مدى فرض الاجهزة الرقابية للوائح والقانونين وتطبيقها بكل حزم على المخالفين.

وأشار الى أن الحملة التي انطلقت اليوم «أمس» على منطقة الجليب هي باكورة للحملات الميدانية التي ستنفذها الاجهزة الرقابية بالمحافظة بصفة دورية لتشمل جميع المناطق التي تقع تحت نطاق المحافظة لازالة جميع المخالفات والتعديات سواء بناء أو مقامة على أملاك الدولة فضلا عن رفع مستوى النظافة بالمحافظة والقضاء على المظاهر السلبية التي باتت تورق الجميع الى جانب غلق المحلات المخالفة ادارياً بالاضافة الى التعامل مع سكن العزاب.

وقال الهزيم: إن ادارة التراخيص الهندسية قامت بفتح جميع الملفات من الارشيف للمنطقة المحددة لتحديد هناك تراخيص للمحلات أو العقارات المخالفة لتسهيل عملية مفتشي الاجهزة الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات القانونية فضلا عن قيام ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالتعامل الفوري مع العقارات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة التي تقع ضمن اختصاص الادارة، فيما قامت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بتنظيف الموقع وتحرير مخالفات استغلال مساحة واشغالات طرق ونظافة عامة وباعة جائلين وتوفير العديد من آليات النظافة بمشاركة (40) عامل نظافة، لافتاً الى أن ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت بتحرير مخالفات اعلانات تضمنت فتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية فيما قامت ادارة السلامة بالتعامل الفوري في المنشآت المقامة على أملاك الدولة دون ترخيص.

وأضاف بان فريق الطوارئ قام بالتعامل الفوري مع المخالفات الهندسية الى جانب رفع الاعلانات العشوائية والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن للفريق وغلق المحلات ادارياً، مضيفاً الى أن قسم ازالة المخالفات قام بازالة التعديات على أملاك الدولة فضلا عن توجيه انذارات داخل العقار وتحرير مخالفات اعلانات والتعامل مع جميع الشكاوى الواردة للقسم التي تقع ضمن اختصاص الفريق. وذكر الهزيم أن الحملة أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تنوعت مابين عدم تجديد ترخيص وفتح وادارة محل قبل الحصول على ترخيص ونظافة عامة وبائع متجول واستغلال مساحة وغلق محلاَ ادارياَ الى جانب توجيه 40 انذاراً اشتملت على استحداث مباني واستغلالها تجارياً وبناء أدوار مخالفة بدون ترخيص واستغلال العقار لغير الغرض المرخص له واقامة منشأت على أملاك الدولة بالاضافة الى ازالة 44 تعدياَ منها 40 مظلة مقامة على أملاك الدولة تعيق خط أنابيب شركة بترول الكويت بعد انتهاء المدة القانونية للملصقات الى جانب وضع 40 ملصقاً على سيارات مهملة تمهيداً لرفع بمجرد انتهاء المدة القانونية للملصقات فضلا عن رفع حمولة 24م3 من الخضروات والفواكه ورفع حمولة 184م3 من المخلفات الناتجة من الاسواق العشوائية والازالة التي نفذتها الاجهزة الرقابية بالاضافة الى رفع 40 اعلاناً عشوائياً.

وناشد الهزيم الجميع الالتزام بجميع لوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمخالفة والغرامة والازالة، مشدداً على أن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة ستقوم بتطبيق القوانين على المخالفين بكل حزم ودون تهاون وبمسطرة واحدة. يذكر أنه شارك في الحملة كل من مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.أحمد الهزيم ومدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق سعد الخرينج ومدير ادارة التراخيص الهندسية م.ناصر الظفيري، مدير ادارة التدقيق ومتابعة الهندسية بالوكالة م.مشعل نابي، مدير ادارة السلامة م.عمار الوزان، ومدير مكتب فرع بلدية الفروانية أحمد مطر رئيس قسم ازالة المخالفات م.فهد الموزيري، رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكة، رئيس قسم التفتيش بادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية عبدالرحمن الرشيدي وعدد من المفتشين بالاجهزة الرقابية ومن ادارة العلاقات العامة عبد الله حمود الرشيدي ومحمد عبد الشافي احمد.

