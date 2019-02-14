وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الحرص التام على دعم الجهود الساعية لتعزيز مفهوم وممارسات المسؤولية الاجتماعية على امتداد محافظة الاحمدي، منوها الى ان تسمية الأحمدي المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا للعام 2019 من قبل الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية يضيف مسؤولية على المحافظة تجاه مؤسساتها المختلفة، وخاصة تلك المعنية بالشأن المجتمعي.

وثمن الخالد خلال لقائه داود الخالدي رئيس قسم الخدمة المتنقلة لرعاية المسنين بمحافظة الاحمدي والباحثة الاجتماعية بالقسم بدرية مبارك، الدور الحيوي البالغ الذي يؤديه مركز رعاية المسنين في المحافظة بوصف الأحمدي المحافظة الأكبر عددا من حيث اعداد المسنين الذين يتلقون الرعاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، متمنيا للقائمين على المركز التوفيق في تحقيق اقصى درجات الرعاية والخدمة لهذه الفئة العزيزة على الجميع.

