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فعاليات وطنية في القرية التراثية غداً


تقيم قرية صباح الأحمد التراثية فعاليات وطنية يوم غدٍ الجمعة بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث قال مدير قرية صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي في تصريح صحافي للجنة المنظمة في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي إن القرية ارتدت منذ الأول من شهر فبراير الحالي حلة وطنية بفعالياتها وبرامجها المتعددة. وأشار إلى أن القرية ستطلق غداً فعاليات متميزة من مسابقة الطبخ التراثي، والتي تتضمن مسابقة «أجمل طبقي حلو ومالح» من تنظيم مطبخ الموروث الشعبي، وبإشراف من نوال الفيلكاوي، وتأتي تلك الفعاليات مواكبة للأعياد الوطنية، كما هناك برامج ومسابقات وجوائز طوال هذا اليوم.


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