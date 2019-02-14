وطن النهار

بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ولفيف من الشخصيات والسفراء أقامت سفارة ايران لدى البلاد احتفالا بمناسبة مرور 40 عاما على قيام الثورة الايرانية وذلك مساء اول من امس بقاعة البركة بفندق كراون بلازا وبهذه المناسبة قال السفير محمد إيراني في كلمة القاها امام الحضور: يحتفل شعبنا هذه الأيام بذکري مرور أربعين ربيعاً علي انتصار الثورة الاسلامية واليوم الوطني الايراني، تلك الغرسة اليافعة التي تحولت اليوم الي شجرة عملاقة مثمرة علي الرغم من كل المنغصات والعقوبات وظروف الحصار، مضيفاً بقوله: أربعون عاماً مضت وايران ترسم مستقبلها المشرق وتتجاوز التحديات بفضل ارادة الشعب وصموده وصبره وايمانه بقيادته.

وذكر ايراني ان ايران اليوم هي في عداد الدول المتقدمة حيث نجح شبابنا في دخول الأندية التکنولوجية المتطورة کالعلوم النووية والفضائية والطبية لاسيما في مجال الخلايا الجذعية وزراعة الاعضاء، وننتج خمسة وتسعين في المئة من المستحضرات الدوائية التي يحتاجها شعبنا وهذا الاکتفاء الذاتي والتفوق العلمي الذي لا يمکن انکاره لا يحصل الا بارادة الشعب وتحمل مصائب عديدة.

وقال في مجال الصناعة والمناجم وانتاج المحاصيل البتروکيماوية والالمنيوم وانتاج المستلزمات العائلية وکذلك انتاج السيارات ومواد البناء والفولاذ والاسمنت، فقد شهدنا تقدماً ملحوظاً ومدهشاً بعد انتصار الثورة المبارکة، مضيفاً: ان معظم الانجازات النووية السلمية والفضائية وبناء السفن العملاقة العابرة للمحيطات والمحرکات النفاثة تتم بفضل سواعد شبابنا المبدعين وفي خضم ظروف المقاطعة والحصار والضغوطات اليومية وکل هذا يؤکد النمو الاقتصادي من خلال الابتعاد عن الاقتصاد أحادي الدخل المعتمد علي النفط، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية حيث أصبحت ايران في المرتبة المتفوقة في سُلم الاقتصادات العالمية المؤثرة.

ولفت السفير ايراني الى ان من أهم اولويات السياسة الخارجية الايرانية تعزيز العلاقات الأخوية البناءة مع کل الدول المتطلعة للحرية والاستقلال ولاسيما دول الجوار وأننا علي يقين بأن دول المنطقة تملك القدرة علي توفير الأمن والاستقرار من خلال التعاون والتعاضد دون الاستقواء بالقوي الأجنبية فلايمکن استيراد الأمن من خارج المنطقة ومن هذا المنطلق ندعو دول المنطقة الي تعاون اقليمي شامل يضمن أمنها ورخاء ومستقبل شعوبها، وان وجود أي خلافات محتملة يمکن حلها بالتفاهم والحوار.

وذكر أن أمن واستقرار ايران مرتبط بشکل وثيق بأمن واستقرار المنطقة وعلي اليقين ان أمن وازدهار دول المنطقة لاسيما الکويت هو أمن ايران لکونها جزء مهم من المنطقة وان عزة ايران هو أمان وعزة المنطقة بأسرها، وفي هذا الإطار اكد ان بلاده لم تأل جهداً في محاربة الارهاب حيث بادرنا لمد يد العون والدعم السياسي للقضاء علي المجموعات التکفيرية والارهابية في سورية والعراق وقدمنا الشهداء والجرحي في هذا السبيل وکان التعاون الأمني والمشارکة الجماعية مع دول الجوار وکل الدول الأخري في قمة أولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية لکبح جماح هذه الظاهرة المشينة.

واشار السفير ايراني الي الوشائج التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تربط ايران والکويت منذ قرون مضت وان مسيرة هذه العلاقات تزداد رسوخاً بفضل القيادة الحکيمة في بلدينا الجارين ولاسيما دور سمو امير الکويت في سبيل لم الشمل وتعزيز الوفاق الاقليمي الأمر الذي أدي الي رفعة واعلاء مکانة الکويت علي المستويين الاقليمي والدولي.

