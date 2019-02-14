وطن النهار

اغلق باب اليوم السابع في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة على 4 مرشحين، ليصل اجمالي المتنافسين على المقعدين الى 37 مرشحا ومرشحة بواقع 32 رجلاً و5 نساء، وبينما اشار 3 مرشحين الى اهمية العمل على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال سن التشريعات والقوانين الرامية لضمان الحياة الكريمة للشعب الكويتي، فضل المرشح الرابع عدم التصريح لوسائل الاعلام.

وقال مرشح الدائرة الثالثة المحامي فواز فهد المخلد، ان الفساد يستشري في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بسبب النهج الحكومي «الملخبط»، مشيرا الى ان هذا الامر ولد حالة احباط لدى الشعب الكويتي على حد سواء الصغير قبل الكبير.

واكد اننا بحاجة الى حوار وطني على غرار مؤتمر جدة يجمع كل فئات واطياف الشعب الكويتي للخروج بقرار سريع يخرج البلد من مستنقع الفساد الذي بات ينخر في كيان الدولة، مبينا ان القيم ضاعت والاخلاق بدأت تنحدر في المؤسسات الحكومية.

واشار الى اهمية زرع القيم الحميدة المستمدة من الشريعة الاسلامية في نفوس النشئ لخلق جيلا قادرا على انقاذ البلد من اقطاب الفساد، مشددا على ضرورة ان نسير على خطى الآباء والاجداد.

بدوره، اعلن مرشح الدائرة الثانية هزاع مطلق بن هدبة، مساعيه لخدمة الوطن والمواطن من جنوب البلاد الى شماله، مشددا على انه يخوض الانتخابات التكميلية بعد الاستخارة والتوكل على الله وشعاره «لا للطائفية ولا للعنصرية» متمنيا التوفيق لمن يستحق الوصول الى قبة عبدالله السالم ويكون قادرا على خدمة الكويت الحبيبة واهلها الطيبين، بينما امتنع مرشح الدائرة الثالثة جاسم أبل الكندري، الادلاء بتصريحات صحافية لوسائل الاعلام والرد على أسئلة الصحافيين.

