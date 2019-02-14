وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري أن اختيار الكويت كمحطة أولى خارجية لاقامة معرض (الفهد.. روح القيادة) يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية السعودية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الجبري مساء أول من أمس في معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بمركز (جابر الأحمد) الثقافي يرافقه الوكلاء المساعدون بوزارة الاعلام والمسؤولون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأضاف الجبري أن هذه العلاقات الاخوية تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين متمثلة بسمو أمير البلاد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مثمنا الدور التاريخي والوقفات المبدئية والثابتة للملك فهد رحمه الله خلال الاحتلال الغاشم للكويت.

وأكد أن الملك فهد رحمه الله هيأ جميع الامكانات وطوع الظروف لانطلاق مسيرة النصر والتحرير المباركة عبر صرخته المدوية التي لا ينساها الكويتيون «اما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها» وكان أن عادت الكويت الى حضنها الخليجي والعربي حرة أبية ترفل بثياب العز والفخار تحت ظل شرعيتها وقيادتها الأبية.

واعتبر أن رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتشريف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للمعرض والفعاليات يؤكد عمق العلاقات الاخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وذكر أن المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير الحالي يشكل توثيقا كاملا لرحلة الملك فهد وانجازاته على الصعد كافة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا إضافة الى حياته ومقتنياته الشخصية داعيا المواطنين والمقيمين لزيارة هذا المعرض الرائد والمميز والاطلاع على محتوياته.

وأعرب عن شكره للجنة العليا المنظمة برئاسة الأمير محمد بن فهد لما قاموا به من أعمال رائعة جسدت مسيرة قائد كبير على جميع المستويات وبما حملته من إنجازات ونجاحات سجلت بأحرف من نور ستبقى منهلا لا ينضب لكل باحث ومهتم.

