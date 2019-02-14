وطن النهار

دعا المشاركون في المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل (الحماية الاجتماعية والنفسية والتربوية للطفل) لضرورة ايجاد بدائل لمواجهة الأخطار التي خلفتها الثورة العلمية والتكنولوجية في ظل العولمة.

وأكد المشاركون في الجلسة الثانية التي حملت عنوان (قضايا الطفولة ومشكلاتها) أن الحماية الاجتماعية للأطفال ومواجهة مخاطر العولمة من أهم أبعاد المسؤولية المدنية والاجتماعية.

وفي ورقة عمل حول المسؤولية الاجتماعية للجامعات كآلية للحماية الاجتماعية للطفل في ظل مجتمع المخاطر العالمي (جامعة عين شمس نموذجا) تحدث كل من نائب رئيس الجامعة الدكتور نظمي رضوان ورئيس قسم علم الاجتماع الدكتور عبد الوهاب الحايس اشارا خلالها ان ما شهده المجتمع العالمي من تحولات خلال العقود القليلة الماضية على مختلف الاصعدة وما صحبها من مخاطر افرزها عصر ما بعد الحداثة والعولمة.

واوضح المتحدثان ان السياق العالمي المعاصر اتسم بسمة الخطورة العالمية والسرعة في التدفق والانتشار على نطاق عالمي وصعوبة التحكم في تدفقها بفعل آليات العولمة وتخطى الحدود وتوسيع نطاق عدم الامان. وتناول المتحدثان البعد المدني والمسؤولية الاجتماعية للجامعات مؤكدين ان الحماية الاجتماعية ومواجهة المخاطر للأطفال من أبعاد المسؤولية المدنية والاجتماعية للجامعات التي تتحد ابعادها في خدمة المجتمع وتحسين نوعية الحياة والجودة الاجتماعية والمواطنة.

وتحت عنوان السياسات الاجتماعية لحماية الطفولة في المملكة العربية السعودية قراءة سوسيولوجية للأساليب وإجراءات الحماية تحدث الدكتور خالد الحربي من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة (أم القرى) قدم خلالها رؤية تحليلية لواقع السياسات الاجتماعية والجهود الرسمية السعودية التي استهدفت حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم منذ تأسيس المملكة مرورا بالأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وانتهاء برؤية 2030.

واستعرض الحربي ما تضمنته الرؤية من اهداف وبرامج لتعزيز حماية الاطفال مشيرا الى انه اعتمد في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض وتحليل واستقراء كل ما صدر من قرارات حول حماية الطفل.

من جهته استعرض الدكتور عبيدة صبطي من جامعة محمد خيضر بالجزائر الجهود الحكومية في مجال الحماية للاطفال من الاختطاف في الجزائر.

