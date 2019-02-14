وطن النهار

أوصى المشاركون في مؤتمر «تكنولوجيا التعليم..رؤية مستقبلية» بضرورة العمل الجماعي لتنفيذ خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035 عبر ركائزها السبع الأساسية وتحديدا الركيزة الثالثة «رأس مال بشري ابداعي» لتعليم أكثر تطورا.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع التي تندرج تحت الركيزة الثالثة والبالغة 27 مشروعا منها خمسة مشاريع مخصصة لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد والتي تستهدف اصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

وأوصى المشاركون بعدم اغفال أي من المشاريع الخمسة التي تختص بتطوير التعليم في الكويت وتشمل المعايير الوطنية للتعليم والدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم بالكويت والاختبارات الوطنية للقبول بالجامعة ورخصة المعلم واخيراً التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الادارة المدرسية.

وقال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله ان المؤتمر الذي واصل فعالياته على مدى يومين برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي وناقش العديد من المحاور عبر طرح رؤى لخبراء ومختصين وتربويين في خمس جلسات عمل خرج بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها الى وزارة التربية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء.

وأوضح ان المؤتمر أوصى بضرورة الالتزام بمرجعية رؤية الكويت 2035 في التعليم ضمانا لاستدامة جهود التطوير في إطار متفق عليه وتمكين الطلاب تكنولوجيا كأساس واستخدام جميع مؤسسات التعليم لأدوات المستقبل بما يستدعيه ذلك من تحديث وبناء البنية التحتية اللازمة لهذا الاستخدام.

كما أوصى أيضا بضرورة العمل والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم الإلكتروني والأخذ بالتوصيات والمحاذير المقدمة منهم للإسراع في إدخال التكنولوجيا المتطورة في التعليم.

وأوضح ان المؤتمر دعا الى اعداد استراتيجية واضحة ومرنة لأجهزة الإدارة والتطوير لأخذ خطوات تنفيذية لإدخال التكنولوجيا بشكل موسع في التعليم بشرط أن تتوافق هذه الاستراتيجية مع متطلبات الثورة الصناعية ووضع استراتيجية إعلامية تهدف لإحداث تغيير تدريجي في المفاهيم والثقافة السائدة لدى أفراد المجتمع حول هذا النوع من التعليم

وقال النصر الله ان المؤتمر أوصى كذلك بضرورة إجراء المزيد من البحوث التطبيقية والتجريبية للتعرف على المميزات والتحديات المصاحبة في حال تنفيذ خطط وبرامج التعليم الإلكتروني مع تقييم تجارب التعليم الإلكتروني المحلية في التعليم العام والخاص والتعليم العالي والتطبيقي للتعرف على أفضل الممارسات التي تمت في هذا المجال، إلى جانب التوصية بضرورة خلق بيئة تعليمية مريحة وجاذبة ومجهزة بالتقنيات والمصادر والمواد التعليمية اللازمة وتنظيم عملية التدريس داخل الفصل الدراسي في قالب مشوق وبشكل مشجع لتفكير الطلبة باستخدام البرمجيات التعليمية وأدوات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي التعليمية وتشجيع الطلبة على الإبداع.

وأوضح النصرالله ان المؤتمر دعا الى ضرورة توظيف التقنيات الحديثة التفاعلية من أجل خلق أساليب محفزة للتعلم والتفكير بالفصل ومنها أسلوب استخدام الخيال وأسلوب تشجيع الاختراع وتشجيع التخمين وأسلوب ممارسة وتشجيع التنبؤ والاكتشاف

وقال إن المؤتمر أوصى كذلك بالاهتمام بصناعة وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني ودعم برامج الاستثمار المحلي في هذا المجال ونشر التطبيقات المتميزة المحلية والعالمية التي تحقق الاهداف التعليمية للمناهج التعليمية وإتاحتها للمجتمع التربوي، مؤكداً ضرورة جعل التعليم الإلكتروني E-Learning وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات على أن يجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم حيث تستخدم أحدث الطرق في مجالات التعليم والنشر والترفيه باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها، لافتا الى ان المؤتمر أوصى بضرورة العمل على ادخال تكنولوجيا التعليم كعملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة عن التعلم الإنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد نشاط المتعلم وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق الأهداف التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية.

وقال النصر الله ان المؤتمرين دعوا الى العمل على توفير واستخدام التقنيات التربوية الحديثة في المدارس بما يوسع خيارات المتعلمين في التعلم، ويشمل ذلك الكتاب المدرسي الإلكتروني التفاعلي والوسائط المتعددة والإنترنت والاجهزة اللوحية، والسبورة الإلكترونية وبرمجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

