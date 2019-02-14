الأولى

أعلنت وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري امس عن صدور عدة قرارات استنادا الى ما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.

وقالت بوشهري لـكونا انها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل او قصور سواء كان من القياديين او الموظفين او شركات المقاولات او المكاتب الهندسية.

وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد نزاهة ضد قياديين سابقين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري على خلفية ما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة ان الاحالة الى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال جميع الاجراءات اللازمة.

وأضافت انه صدر قرار باحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، بالاضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي، ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق اداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وذكرت ان وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان استنادا الى ما انتهى اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في نوفمبر الماضي.

وقالت بوشهري: ان تقرير لجنة تقصي الحقائق تمت احالته الى مجلس الأمة وذلك لضمه مع اعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن املها في ان يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين. وأشارت الى ان حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة امطار نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة ان الاصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على اكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.

وتابعت ان الاصلاحات باعادة بناء الادارات الفنية والرقابية والاشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة تمهيدا لتنفيذ الاصلاحات الدائمة في جميع الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

وختمت بوشهري بتوجيه الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة، ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.