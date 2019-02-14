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تحت رعاية وحضور سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اقيم صباح امس حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة الـ22 بكلية علي الصباح العسكرية. وقد شهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وكبار المسؤولين بالدولة، وجمع من اهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وقال مساعد آمر الكلية العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي: ان المتغيرات المتسارعة والأحداث الجسام التي مرت بها المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص، لتؤكد لنا بشكل قاطع اهمية الاعداد الجيد والتنسيق. وأكد ان المنظومة العسكرية والأمنية تعمل بشكل جاد ومتواصل وبتنسيق متكامل للوصول الى تعزيز القوة الدفاعية والأمنية التي تشكل احد اهم عناصر قوى الدولة لتحقيق الأمن الوطني، موضحا ان الكلية العسكرية تعمل على تحقيق ذلك ابتداء من الترشيح والاختيار والقبول، مرورا بالتعليم والتدريب والتأهيل العسكري والأكاديمي الجاد والمحترف، وانتهاء بالاختبار والتقييم والكفاءة والنجاح. وقال: نجدد العهد على السعي الدؤوب لكي تكون لكليتنا مكانتها وسمعتها وان نضمن المستوى اللائق بخريجيها، ونعمل جاهدين على تطوير مناهجها وعلومها وتعزيز قدرات معلميها ومدربيها ومراجعة معاييرها وضوابطها، والالتزام بنظمها وقراراتها واوامرها الثابتة من دون ان نخشى ملامة او نلتفت لمجاملة او نرضخ لضغط او نسعى لمصلحة سوى العمل لتحقيق الأهداف التي انشئت الكلية من اجلها. وأضاف: ان الكلية تسلك منهج الجد بلا شدة، والحزم بلا تراخ، والالتزام بلا تهاون، لكي تستمر مصنعا للرجال ومصدرا للقيادات، فلا مجاملة في امن الكويت ولا محاباة على استقرارها وعزتها وسيادتها. وقام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموالامير ببدء مراسم التخرج، وبعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري، وأعقبه تسليم وتسلم علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ22 ودفعة الطلبة الضباط الـ46 تلاها انصراف الخريجين وعرض الفصيل الصامت مع موسيقى الجيش. وقد تفضل سمو امير البلاد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.