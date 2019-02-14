الأولى

كشف رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد عن وجود 29 مليون دينار غرامات جزائية لم يتم تحصيلها من قبل وزارة العدل، مشيرا الى ان الوزارة تؤكد اتمام تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.

واشار إلى بلوغ اجمالي مصروفات العدل الى 237 مليون دينار، من دون عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، ولا ايضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، ولا توضيح للقواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع قانون تنظيم القضاء.

وقال : لاحظت اللجنة ارتفاعا في مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية بنسبة 40% إذ قفزت من 145 مليون دينار الى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، بخلاف مصروفات المشاريع الانشائية اضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد المدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص ماليا للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية. وذكر ان اللجنة طالبت بزيادة تكويت وظائف السلطة القضائية، حيث لاتزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف كـمستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضٍ متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاضٍ من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)، وهو ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل ما تسعى اليه الدولة من تكويت القضاء.