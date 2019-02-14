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وارسو- الوكالات: يعقد وزراء للخارجية ومسؤولون كبار من 60 دولة اجتماعا في العاصمة البولندية وارسو اليوم حيث تأمل الولايات المتحدة في زيادة الضغط على إيران رغم مخاوف دول أوروبية كبرى من زيادة التوتر مع طهران....( طالع ص 18).

ويمثل الكويت نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في المؤتمر الذي بدأت اعماله مساء امس بجلسة عشاء استضافتها الحكومة البولندية ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على ان يلتحق نائب الرئيس الاميركي مايك بنس بالاجتماع الرئيس اليوم.

وابرز المؤتمر الانقسامات على جانبي الاطلسي إذ قرر الأوروبيون المشاركة بمستوى تمثيلي متدنٍ كما يسلط غياب وزراء خارجية القوتين الأوروبيتين الكبيرتين ألمانيا وفرنسا الضوء على التوتر الاميركي- الأوروبي بسبب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.

وبينما قاطعت روسيا المؤتمر وقررت تركيا المشاركة بموظف في سفارتها لدى وارسو قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: إن فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، لم تحضر أيضا لكن بومبيو سيلتقيها في بروكسل الجمعة.

وقال بومبيو في مستهل زيارته لبولندا: هذا ائتلاف عالمي يجري بناؤه لتحقيق المهمة الهامة المتمثلة في الحد من المخاطر طويلة الأمد المتأتية من منطقة الشرق الأوسط. كما هون الوزير الأميركي من شأن غياب وزراء أوروبيين بارزين عن المؤتمر وذلك خلال توقف في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا قبل أن يتوجه إلى وارسو وقال نعتقد أننا سنحقق تقدما حقيقيا نعتقد أنه ستكون هناك عشرات الدول التي تعمل بجدية من أجل شرق أوسط أفضل وأكثر استقرارا وآمل أن نحقق ذلك بحلول وقت مغادرتنا الخميس.

واوضح مسؤول أميركي كبير انه ستكون هناك مناقشات بشأن نفوذ إيران في الشرق الأوسط ما الذي يمكننا فعله للمساعدة في حمل إيران على أن تكون في وضع أكثر نفعا، وللتصدي بشكل جماعي لبعض من سلوكها الضار في المنطقة.

وفي حين لايزال برنامج المؤتمر غامضا ستعقد الجلسة الرئيسة اليوم عندما سيقوم كل من بنس وبومبيو ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بطرح ملاحظات في حين كُلفت مجموعات عمل مناقشة المسائل المطروحة.

وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش خلال المؤتمر الصحافي مع بومبيو إن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يرون نفس التهديدات في الشرق الاوسط، لكننا نختلف أحياناً حول طريقة حل هذه الأزمات.