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أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قرارا امس باستمرار سريان وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بجميع أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.

وقالت وزارة التربية في بيان صحافي إن الوزير العازمي أصدر أيضا قرارا بشأن رفع المستوى التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق من مراقبة إلى إدارة تكون تبعيتها للوزير مباشرة.

وأضافت أن القرار تضمن التنسيق بين الوزارة وكل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وديوان الخدمة المدنية بشأن المخاطبات الرسمية المتعلقة بالملاحظات الواردة بين الجهات المذكورة.

وذكرت أن القرار نص على أنه من ضمن الاختصاصات متابعة كل الملاحظات من أي جهة كانت، والتي ترد إلى الوزارة بشأن القرارات الإدارية والمالية وتقارير شؤون الموظفين والعقود بأنواعها كافة والقيام بعملية تفتيش مفاجئة حسب ظروف العمل للتأكد من سلامة الإجراءات قي قطاعات الوزارة المختلفة حسب القوانين واللوائح المنظمة.

وأشارت الى انه يختص أيضا ببيان المعوقات والصعوبات التي قد تواجه العمل في قطاعات الوزارة والمكتب واقتراح الحلول المناسبة لها، ومتابعة إعداد تقارير ومذكرات الجهة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة.

ولفتت إلى أنه يختص كذلك بإبداء الرأي بشأن تلك التقارير والملاحظات ورفع التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق وأعمال المكتب والوزارة وعرضها على المشرف على المكتب.