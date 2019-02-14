مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي السندات الغير مسددة في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 300 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، منها 22 % على هيئة صكوك، فيما تمثل حصة الإمارات من هذه السندات 40 %، وقطر 18، والسعودية 21 %، والبحرين 6 %، فيما لم تسجل الكويت اي حصة من السندات الغير مسددة، وذلك مقارنة بـ180 مليار دولار تم تسجيلها بنهاية عام 2014.

ولفت التقرير إلى أن نمواً في السندات بعملة محلية بدأ يظهر في الدول الخليجية مع إصدار بعض الدول قوانين جديدة للدين العام، فيما تنتظر دول أخرى إقرار تلك القوانين.

فيما شهدت الأسواق الخليجية ارتفاعا عن نظيرتها في الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع أسعار النفط أغلب أوقات السنة المالية الماضية،الأمر الذي يضمن عروضاً فنية قوية للسندات الحكومية وشبة الحكومية، مع ارتفاع خيارات الهوامش على العائد في الخليج، مقابل السندات في الأسواق الناشئة.

في إطار آخر أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً في إنتاج النفط بنحو 1.2 % بعد عام من الانكماش، فضلاً عن تحسن الحساب الجاري بسبب الفائض البالغ بنهاية 2018، حوالي 13.2 %، مع بقاء معدل التضخم منخفضاً عند 0.7 %.

واشار تقرير صندوق النقد إلى تحسن وضع الموازنة، محذراً من استمرار السحب من الاحتياطي العام لتمويل العجوزات إن وجدت، وأثنى على نهج السياسة النقدية في الكويت، والتي وصفها بالذكية في الإبقاء على سعر فائدة مرتفع بالدينار الكويتي، وأقل على المدخرات الدولارية، بهدف توفير المزيد من الإيداعات بالدينار لتمويل الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص، حيث قام بنك الكويت المركزي برفع الريبو عدة مرات، مع المحافظة على سعر القروض عند 3 %، الأمر الذي اسهم في رفع نمو الائتمان على أساس سنوي.

وأشار الصندوق أن الملاءة المالية المصرفية للكويت بوضع جيد جداً، حيث وصل العائد على الأصول إلى 1.3 %، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.4 % من إجمالي القروض مع تحسن نوعية القروض، ووجود بوادر تحسن في السوق العقاري، وارتفاعات في السوق المالي.

وتوقع الصندوق تحسن الوضع المالي للدولة بنحو 13.5 نقطة.

