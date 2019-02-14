مال وأعمال

بلغ حجم الدين العام الأميركي 22 تريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ويظهر البيان اليومي لوزارة الخزانة أن إجمالي الدين العام المستحق يبلغ 22،01 تريليون دولار، وبلغت قيمة الدين، وفق وكالة «أسيوشيتد برس»، 19.95 تريليون دولار، عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير2017 ، وبحسب اخر البيانات قد فاق الدين العام للولايات المتحدة الأميركية حسب أرقام يوليو الماضي حاجز 20 ترليون دولار أميركي وهو ما يناهز 98% من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9.7 تريليونات دولار أميركي أما الباقي ومقداره 4.6 تريليونات دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أميركي مدين بزهاء 46 ألف دولار أميركي منها 30 ألف دولار أميركي من نصيب دول العالم.

وقال خبراء لـ «النهار» إن العجز سيحقق زيادة بـ 15.1 % عن العام الماضي، حين بلغ 779 مليار دولار. وفي السنوات المقبلة، يتوقع البنك الفيدرالي الأميركي أن يستمر العجز في الارتفاع، وأن يصبح أعلى بتريليون دولار سنوياً بداية من عام 2022 حتى عام 2029.

واوضح رئيس المجلس الاقتصادي الأفرو اسيوي طارق العبيد أن الدين العام الأميركي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وذكر العبيد انه حين يقسم الدين العام الأميركي على عدد دافعي الضرائب الأميركان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أميركي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3.85 مليارات دولار يوميا.

وألمح إلى أن ارتفاع نسبة الديون بوتيرة أسرع، في أعقاب تجاوز التخفيض الضريبي للشركات الذي قدمه ترامب بمبلغ 1.5 تريليون دولار في ديسمبر 2017، واتخاذ الكونغرس إجراء في العام الماضي لزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية.

ويحذر بعض خبراء الميزانية من أن الديون الفيدرالية المتزايدة باستمرار تشكل مخاطر كبيرة على الحكومة، لأنها قد تجعل من الصعب الاستجابة لأزمة مالية من خلال تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق مؤكدين أن الدين القومي الاميركي المتنامي ،يهدد المستقبل الاقتصادي لكل أميركي». والدين القومي يمثل إجمالي العجز التراكمي في الميزانية السنوية الأميركية، وسيبلغ العجز 897 مليار دولار في العام 2019 وحده، وفقاً للوكالة الأميركية.

