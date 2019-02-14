مال وأعمال

عقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد مصارف الكويت، أمس، كما عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول لعام 2019، حيث قام المجلس بتزكية عادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لبنك بوبيان رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للسنوات الثلاث القادمة (2019-2021) خلفاً لماجد العجيل، الذي انتهت فترة رئاسته للمجلس. كما قام المجلس بتزكية الشيخ احمد الدعيج الصباح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لذات الفترة.

وبهذه المناسبة، تقدم الحضور من أعضاء مجلس الإدارة إلى العجيل بالشكر والتقدير لجهوده المبذولة خلال فترة رئاسة المجلس في السنوات الثلاث الماضية، متمنين للرئيس الجديد عادل الماجد التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف الاتحاد وتعزيز دوره في خدمة البنوك المحلية في المرحلة القادمة.

من جانب آخر، اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد مصارف الكويت تقرير مراقب الحسابات بشأن الميزانية العمومية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد لعام 2018، وتمت إعادة تعيين مدقق الحسابات للاتحاد.

