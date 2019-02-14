مال وأعمال

فيينا- «كونا»: ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ان اجمالي الطلب العالمي على نفط «اوبك» في عام 2018 بلغ 31?6 مليون برميل يوميا اي اقل بـ 1?3 مليون برميل يوميا عن عام 2017. وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري تراجع الطلب هذا العام بنحو مليون برميل يوميا ليصل الى 30?6 مليون برميل يوميا. وقدر التقرير إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2018 بـ 1?47 مليون برميل يوميا بمتوسط قدره 98?78 مليون برميل يوميا في حين يتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط في عام 2019 حوالي 1?24 مليون برميل يوميا ليصل إلى متوسط مئة مليون برميل يوميا.

