مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم امس محافظ جنوب سيناء لدى جمهورية مصر العربية اللواء خالد فودة والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء نائب السفير المصري لدى الكويت نازلي الفيومي وكذلك حضر مدير عام الغرفة رباح الرباح.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة سبل توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أشاد الغانم بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره على اهتمام القيادات العليا في الجمهورية على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين الكويتيين وقد أشار إلى اللقاء الذي تم مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في زيارته للكويت عام 2015، والذي أكد من خلاله على أن الحكومة المصرية قد استحدثت العديد من القوانين التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية وتزيل العوائق السابقة، وقد أكد الغانم في ختام حديثه على وجود رغبة قوية من قطاع الأعمال الكويتي بعمل مشاريع استثمارية مشتركة مع نظيره المصري في القطاعات الحيوية المشتركة، مشيراً إلى استعداد الغرفة في تسخير جميع إمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ثم أوضح أن منطقة جنوب سيناء تتميز بالعديد من المقومات التي تجذب المستثمر الأجنبي خاصة في مجالات السياحة موضحاً أن مدينة شرم الشيخ تعد من الوجهات المهمة عالمياً خاصةً فيما يتعلق بالسياحة، بالإضافة إلى ذلك أوضح المحافظ أن جنوب سيناء تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجالات متعددة.

