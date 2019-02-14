مال وأعمال

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري اجتماعه الأول لهذا العام صباح امس بمقر المركز بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس عبدالوهاب محمد الوزان.

تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة سير عمليات التحكيم في المنازعات التجارية التي عرضت على المركز خلال العام المنصرم، ومتابعة المسائل الإدارية الأخرى والتي اختص بها مجلس الإدارة حسب النظام وأصدر قرارات بشأنها.

كما ناقش مجلس الإدارة خطة عمل المركز لعام 2019، حيث استعرض مرتكزات الخطة ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة.

وصرح عبدالوهاب الوزان أن المركز تشرف هذا العام بانضمام ثلاثة أعضاء إلى مجلس إدارته وهم النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر وعضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله سعود الحميضي ود. أستاذ القانون والمحكم الدولي يوسف مبرك الصليلي.

ومن جانب آخر، أضاف الوزان أن المركز بصدد الإعداد لعدة فعاليات وبرامج بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية حيث يرتبط المركز بعدة اتفاقيات تعاون منها محكمة التحكيم الدولية بلاهاي وبرنامج CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين ومركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات. وأشار رئيس المجلس أنه من خلال استعراض تقرير الأداء السنوي للمركز في الأعوام السابقة تظهر ثقة متزايدة في أداء المركز ومصداقيته، وهو ما تترجمه الإحصاءات من تزايد مطّرد في عدد طلبات التوفيق والتحكيم منذ تاريخ إنشاء المركز عام 1999 والذي يتم عامه العشرين في ديسمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يستعد لإقامة برنامجه التدريبي (برنامج إعداد المحكّمين) خلال شهر مارس لهذا العام والذي سيتم الإعلان عنه قريباً، كما يعمل على التحضير لورشة عمل بالتعاون مع برنامج CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين تركز على عملية التوفيق كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية.

