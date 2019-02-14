مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، امس بمبنى الغرفة، رئيس برلمان لجنة الصداقة الكويتية - الجورجية ارتشيل تالاكفادزة والوفد المرافق له، كما حضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، و نائب أمين الصندوق الفخري للغرفة فهد يعقوب الجوعان، كما حضر اللقاء عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي وحضر عن إدارة الغرفة المدير العام رباح الرباح و نائب المدير العام حمد العمر.

وقد رحب الغانم مع تالاكفادزة والضيوف مشيراً بعلاقات الصداقة بين البلدين ومؤكداً حرص الغرفة على تنمية أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أرقى في المستقبل القريب، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا، وإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين الاقتصادية المعمول بها في الجمهورية والتي من شأنها تسهيل إجراءات المستثمر الكويتي. مؤكداً اهتمام الغرفة بالحصول على المشاريع الاستثمارية المتاحة في جورجيا في مختلف القطاعات الواعدة لنشرها للمهتمين من منتسبي الغرفة.

من جانبه، تقدم تالاكفادزة بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدة حرصه والوفد المرافق على الاطلاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي.

