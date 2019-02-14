مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» التزامه تجاه تطوير وتوسيع انشطته المالية على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي ايضا، وفي هذا الصدد، يشارك البنك بصفته مدير الترتيب الرئيس في الشريحة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية من التسهيلات المالية المشتركة بقيمة 200 مليون دولار اميركي لصالح شركة Daewoo E&C والممتدة على مدار عامين، وذلك بالمشاركة مع عدد من البنوك الدولية والاقليمية. وتهدف هذه التسهيلات الى تقديم المساندة والدعم الى الشركة لتنفيذ مشروعاتها الحالية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في حفل اقيم في دبي مؤخرا بحضور الادارة العليا لشركة Daewoo E&C.

وتعليقا على ابرام هذه الصفقة التي تكللت بالنجاح، صرح محمد خديري، نائب المدير العام للادارة المصرفية التجارية ورئيس الادارة المصرفية الدولية بـ«KIB» قائلا: «ان مشاركة «KIB» في هذه التسهيلات المالية المشتركة تأتي في اطار النظرة الاستراتيجية للبنك الرامية الى تقديم الحلول المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لكبار العملاء المشاركين في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في الكويت والمنطقة». وقد ختم خديري تصريحاته قائلا: «تمثل هذه الصفقة اضافة جديدة لسجل الانجازات البارزة والتاريخ الحافل لـ KIB في تقديم المنتجات والخدمات الرائدة في مجال خدمات التمويل والخدمات الاستشارية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية الى قطاع الشركات. وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«KIB» من اجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة بين البنوك المحلية والاقليمية، ساعين دائما نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا». وقد تم تأسيس شركة «Daewoo E&C» عام 1973 كشركة انشاءات رائدة، وتعد احدى كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات على الصعيد العالمي، ويقع مقر الشركة في سيول- كوريا الجنوبية. وقد اشتمل سجل انجازات الشركة على انشاء مشروعات مدنية وسكك حديدية وموانئ ومشروعات استصلاح اراضي ومشروعات بيئية ومرافق ترفيهية. هذا وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في الكويت تشتمل على مشروع مصفاة الزور الجديدة ومشروع الوقود البيئي. علاوة على ذلك، تعد شركة Daewoo E&C واحدة من كبرى شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ مصفاة الدقم بعمان.

