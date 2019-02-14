مال وأعمال

عقد مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ندوة عامة عن قانون العمل الكويتي تحت عنوان «التزامات صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010»، وذلك امس الاربعاء في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في إطار متابعة اتحاد شركات الاستثمار لآخر المستجدات وأفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية في عمل شركات الاستثمار. واستضاف المركز سلطان محمد الزغبي رئيس قسم متابعة المنازعات العمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم الندوة بالهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم الندوة المشار إليها، وقد تمت دعوة الشركات كافة لحضور الندوة ولتعم الفائدة المرجوة. وقد صرحت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة بأن تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من المتطلبات التدريبية للشركات الأعضاء، وذلك لإلقاء الضوء على قانون العمل الكويتي وآخر مستجداته والقرارات المنفذة له، وكذلك آليات التطبيق الصحيحة. وقام محمد الزغبي بإلقاء الضوء من خلال هذه الندوة على تعريف قانون العمل وتعريف عقد العمل والتزامات أطراف عقد العمل وخاصة التزامات صاحب العمل التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2010 كالأجر ومفهوم الأجر وسبب استحقاق الأجر وقواعد الوفاء بالأجر وطرق إثباته وضماناته وحماية المشرع العمالي له من الخصم والتخفيض أو حتى النزول عنه، كما تم بيان أهمية تنظيم ساعات العمل لما لها من ارتباط مباشر بالاقتصاد والإنتاج بالدولة، وكذلك إلى الإجازات التي يستحقها العامل خلال السنة من إجازات رسمية ومرضية وسنوية وإجازة الوضع ورعاية الطفل، وإلى التزام صاحب العمل بتوفير متطلبات الأمن للمرأة العاملة في حال عملها بعد الساعة العاشرة ليلاً، والتزامه بمنح العامل شهادة نهاية الخدمة وشروط منح المرأة العاملة ساعتين الرضاعة وكيفية تنظيمها.

وأكد الاتحاد على أهمية مثل تلك الفعاليات التي من شأنها مساعدة شركات الاستثمار على فيهم الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين والإجابة عن استفسارات المعنيين من الشركات، وصولاً لتحقيق الصالح العام بتحقيق غاية المشرع ومساعدة المعني في تطبيق القانون على الفهم الصحيح وسلامة التطبيق.

