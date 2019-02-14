مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة، خصومات تصل لغاية 34 في المئة على أسعار التذاكر على درجة الأعمال وذلك باتجاه واحد من الكويت إلى كل من القاهرة والبحرين ونيودلهي ومومباي. متحدثاً عن مزايا السفر على درجة الأعمال مع طيران الجزيرة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يتمتع المسافرون على درجة الأعمال بخدمة حصرية والأولوية بدءاً من التسجيل في الكاونترات المخصصة لهم إلى وزن إضافي للأمتعة والخدمات المميزة المتوفرة على متن رحلاتنا».

وتسري حملة الخصومات إلى نهاية شهر مارس، حيث تم تخفيض سعر الرحلة باتجاه واحد من الكويت إلى القاهرة من 109 دنانير إلى 72 ديناراً ، ومن 108 دنانير إلى 80 ديناراً من الكويت إلى البحرين، ومن 124 ديناراً إلى 104 دنانير على الرحلات من الكويت إلى نيودلهي ومن الكويت إلى مومباي. دنانير وتم تخصيص للمساففرين على درجة الأعمال عبر مبنى ركاب طيران الجزيرة T5 وفي المطارات التي تخدمها الشركة، كاونترات خاصة لتسجيل الأمتعة، بالإضافة إلى حصولهم على الأولوية لدى إجراءات الجوازات وعند صعود ونزول الطائرة، علاوة عن وزن أمتعة مجاني يبلغ 50 كيلوغراماً على جميع الوجهات و60 كيلوغراماً إلى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وقائمة وجبات مجانية على متن جميع الرحلات. ويوفر مبنى ركاب T5 الخاص بطيران الجزيرة تجربة سفر سلسة عبر 12 كاونتر تسجيل، وثماني أجهزة تسجيل ذاتية.

