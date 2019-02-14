مال وأعمال

أعلن تطبيق «كوفي» الكويتي عن اختتام ونجاح جولته الاستثمارية الأولى (Pre Series A) والتي أسفرت عن دخول مستثمرين جدد بما في ذلك صناديق استثمارية وأفراد من الشرق الأوسط و«سيليكون فالي» بقيمة 3.2 ملايين دولار. وقد قادت الجولة «كيه آي إس بي فينتشرز» (KISP Ventures) التابعة لشركة «بيتك» كابيتال للاستثمار في الكويت، «سيدار موندي» لتمويل المشاريع الناشئة في لبنان، تاول العالمية» القابضة في عمان، تكامل كابيتال و«ديفيدند جيت كابيتال» في البحرين، وشركة« أولاد نزار النصف» القابضة و«الشركة العربية للاستثمار» في الكويت.

علماً بأنّ تطبيق «كوفي» هو تطبيق متطور وعالي التقنية انطلقت فكرته من الكويت، يمكّن محبي القهوة من الحصول بسهولة على قهوتهم من قائمة متنوعة وغنية بالخيارات من المقاهي المشاركة. وتم تأسيس تطبيق «كوفي» في صيف 2017 برأسمال أولي من قبل مؤسس التطبيق علي الإبراهيم وباستثمار منه ومجموعة من المستثمرين من عشاق القهوة في الكويت، وقد تم التشغيل التجريبي في فبراير 2018 بعد تطويره في سيليكون فالي، عاصمة التكنولوجيا العالمية.

والمشاركون في جولته الاستثمارية الأولى (Pre Series A):

الشركة العربية للاستثمار (الكويت):تأسست الشركة عام 2006 برأس مال قدره 15 مليون دينار ، حيث تُعد واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في دولة الكويت. وتُعتبر الشركة العربية للاستثمار شركة استثمارية متكاملة، خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي تتخصص في تقديم خدمات تمويل الشركات وإدارة الثروات، فهي شركة مستقلة تعمل في مجال إدارة التمويل والاستثمار.

كما تعمل الشركة العربية للاستثمار كمستثمر وحيد، وشريك استثماري، ومدير للثروات بالإضافة إلى مزود خدمة تمويل الشركات، وهي معروفة على نطاق واسع في القطاع الاستثماري بنهجها المتكامل الذي يدمج حقائق السوق مع استراتيجيات مدروسة بعناية وحديثة، ما يصل بها إلى الأداء الأمثل.

«كيه آي إس بي» لتمويل المشاريع الناشئة (الكويت): هو صندوق رأسمال استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 35 مليون دولار أسّسته شركة بيتك كابيتال للاستثمار في الكويت، يستثمر الصندوق التمويل في شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحلها الأولى، عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«سيدار موندي» لتمويل المشاريع الناشئة (لبنان): تستثمر في شركات ناشئة تعنى بالتكنولوجيا على المستوى العالمي. ولها وجود اقتصادي كبير في لبنان وفرص نموّ في الشرق الأوسط وأوروبا. هي ذراع فانتشر كابيتل (VC) لمجموعة الكويت القابضة.

شركة أولاد نزار النصف القابضة (الكويت): يترأس الشركة محمد النصف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «كواليتي نت» الرائدة في مجال الإنترنت وخدمات الاتصالات في الكويت. إضافةً إلى ذلك، هو عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية.

تاول العالمية القابضة (عمان): استثمرت الشركة في تطبيق كوفي، حيث تعمل الشركة في صناعات متعددة بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتصنيع والالكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تكامل كابيتال (البحرين): تقدم استشارات تجارية للشركات العائلية وتدير أعمالها الاستثمارية. فمنذ تأسيسها عام 2010 وبفضل علاقاتها الاستراتيجية العالمية سعت الشركة إلى توسيع طاقم عملها لتشمل الصناعة والسيارات والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والنفط والغاز والضيافة.

ديفيدند جيت كابيتال (دي جي سي)، شركة استثمارية في مملكة البحرين، تستثمر في قطاعات متعددة في المنطقة.

- صقر المعوشرجي: وتعمل المجموعة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والورق والتعبئة والتغليف والطباعة والاستثمار العقاري والإدارة والنشر وأيضاً تمتلك وتدير سلسلة من مطاعم ماكدونالدز. هو مستثمر بصفة شخصية في تطبيق «كوفي».

وبهذه المناسبة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «كوفي»، علي الإبراهيم: «في عصر «إنترنت الأشياء» وسيارات «تسلي» وخدمة «أوبر» وخدمة «اير بي ان بي» وتوصيل الوجبات، تم تجاهل أحد أهم المنتجات وأكثرها طلباً خاصة في مجتمعنا وهي القهوة. لذا هدفنا كمجموعة من محبي القهوة إلى تطوير وتحديث عملية طلب وشراء القهوة لمواكبة وتلبية احتياجات المستهلك وتقديم القهوة التي تشكل جزء من الثقافة العربية بطريقة جديدة ومتطورة من خلال منصة إلكترونية موحدة. ونحن اليوم نقدم لعملائنا وسيلة عصرية وسهلة ومتطورة لطلب القهوة من قائمة مقاهي معروفة ومتنوعة، ونقدم لشركائنا أصحاب المقاهي مصدر دخل جديد قادر على إحداث نقلة نوعية في إيرادات المقاهي. وقد جاء إعلان اليوم عن نجاح الجولة الاستثمارية كدافع يزيد من إصرارنا على التقدم والعمل على توسيع قاعدة العملاء في الكويت وخارجها».

