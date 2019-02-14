مال وأعمال

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، على أهمية حجم الالتزام والجهد المطلوبَين لضمان وجود توافق بين مختلف المؤسسات للمشاركة بشكل فعال في استراتيجية «كويت جديدة 2035».

وأعرب د. مهدي خلال الحفلة النقاشية التي أقيمت خلال حفل اعلان سيرفيس هيرو لأفضل مزودي الخدمة في الكويت لعام 2018، وعُقدت الجلسة تحت عنوان «تعزيز ثقافة التميز في الخدمة داخل الشركات» وترأستها فاتن أبوغزالة، رئيسة شركة سيرفس هيرو، وبمشاركة الدكتور خالد مهدي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، صلاح الفليج، حيث وتناولت الجلسة أهمية بناء ثقافة التميز في الخدمة داخل الشركة أو المؤسسة بما يتيح لها المحافظة على مستوى عالي من رضا العملاء وتحسين أدائها بشكل مستمر، وبما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تعتمد على القطاع الخاص الذي يدفع عجلة النمو في البلاد.

وقد أكد مهدي خلال الجلسة عن اهتمامه بسيرفس هيرو كشريك مثالي عند البحث عن أفضل الطرق لنشر ثقافة التميز، وكمنصة تمتلك معلومات وافية حول القطاع الخاص، والتي تعد معياراً مهماً بالنسبة للقطاع الحكومي أيضا، إلى جانب القدرة على قياس درجات رضا المواطنون والمقيمون في الوقت ذاته، كما تستطيع سيرفس هيرو الربط بين مستوى الثقافة الداخلية وأهميتها في الارتقاء بخدمة العملاء. ويمكن استخدام هذه المعادلة لضمان التنفيذ الناجح والمستدام لاستراتيجية الكويت الجديدة، سواء عبر مؤسسة واحدة أو أكثر. من جانبه، تطرّق الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، صلاح الفليج، إلى صفات الشركة الرائدة، المتمثلة في بنك الكويت الوطني، حيث أكد على العوامل الرئيسة التي دفعت البنك للوصول إلى مكانته الرائدة، وما يتطلّبه الأمر لضمان التميز في الخدمات، ونوع التحديات التي يجب معالجتها.

كما تناول الفليج في حديثه الدور الرئيس للقائد الناجح في توجيه مؤسسته نحو التميز. وقال: «يكمن دور القائد الناجح في قدرته على إلهام فريقه، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان يملك الصفات التي يطمح إلى رؤيتها في فريقه. ومن أجل تحفيز الآخرين، يجب أن تكون لديك دوافع ذاتية وأهداف واضحة، وخطة مستقبلية لمعايير الخدمة التي تريد أن تراها في شركتك وإذا تواجد ذلك في فريق العمل الصحيح، فإنه يمثل هيكلية الشركة الناجحة. نود أن نعبر عن امتناننا لوجود شركة مستقلة مثل سيرفس هيرو توفر معياراً محلياً موثوقاً لرضا العملاء. إذ أننا نستخدم هذه المنصة لمتابعة ملاحظات العملاء حول بنك الكويت الوطني والبنوك المنافسة، كما أنها تساعدنا على استكمال نتائج أبحاثنا الداخلية على مستوى رضا عملاءنا في البنك».

ثقافة التميز

وتعليقاً على حلقة النقاش، قالت أبو غزالة: «لا يقتصر دورنا كمزود لمؤشر رضا العملاء فقط على البحث في التغييرات التي تطرأ على السوق والتوجهات الجديدة، انما في كيفية تعزيز ثقافة التميز في الخدمات وزيادة الوعي بدورها الرئيس في توفير إطار متكامل يخدم موظفي الشركة والمستهلكين على حد سواء. أتاحت لنا هذه الحلقة النقاشية الفرصة للارتقاء بدرجة معرفتنا في سيرفس هيرو إلى مستوى أعلى، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية التميز في الخدمة باعتباره ركيزة أساسية وضرورية لنجاح استراتيجية «كويت جديدة 2035». إن قيمة المؤشر على المستويين الداخلي والخارجي تسمح للشركات وعلى اختلاف أحجامها بتمكين استراتيجية النمو لديها.

وقد حصل مطعم «ساكورا» التابع شركة جورمانيا الدولية، وهي شركة رائدة ومتخصصة في ادارة سلسلة من ابرز المطاعم في الكويت والتابعة لمجموعة «بوخمسين القابضة» على الصدارة للمرة الثانية ضمن فئة المطاعم الراقية في مؤشر سيرفس هيرو، علما أن أداء المجموعة حقق نجاحاً باهراً منذ انطلاق أول مطاعمها «ساكورا» في عام 1989، حيث أنها نجحت في خلق مفهوم تطوري ناجح للمطاعم وحققت من خلاله إنجازات كبيرة في سوق يعتبر الأكثر تحديا في صناعة الغذاء.

مؤشر رضا العملاء

كرمت سيرفس هيرو، المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء بالاعتماد على آراء المستهلكين فقط، والذي يتّخذ من الكويت مقراً له، الشركات ذات الأداء الأفضل في الكويت، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي التاسع لقياس رضا العملاء 2018 الذي أُقيم في 12 الجاري بفندق سيمفوني ستايل بالكويت. وشملت قائمة الفائزين بجوائز سيرفس هيرو 2018 لأفضل خدمة عملاء على مستوى الكويت كلاً من بنك بوبيان في المركز الأول، وميس الغانم في المركز الثاني، وبي ام دبليو في المركز الثالث من بين 300 شركة مدرجة في المؤشر.

التقييمات الموثقة

يخضع مؤشر سيرفس هيرو لعدة إجراءات لضمان دقة النتائج من الناحية الاحصائية وأيضا للتأكد من صحتها. وعدد من التدابير تضمن أن التقييمات الموثقة فقط هي التي تشمل في المؤشر. وتشمل هذه التدابير تأكيد صلاحية العنوان الالكتروني، تتبع الآي بي آدرس وإدخال رقم هاتف صحيح من بين أمور أخرى. عدد التقييمات الأدنى لكل قطاع صناعي هو 300 تقييم لتكون العينة صحيحة من الناحية الاحصائية ليتم شمله بالمؤشر، وتتكون الصروح العلمية الرائدة وعدد من الاختصاصيين المحايدين الذين لا يمثلون أي شركة مشمولة بالاستفتاء. ومن مهام الأعضاء الإشراف على سلامة جمع النتائج على أسس علمية مدروسة وضمان مصداقيتها.

و يتبع هذا البحث بروتوكولات إيزومار، المنظمة الأوروبية الرائدة في إرساء المعايير الخاصة بالبحوث التسويقية.