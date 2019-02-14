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على مائدة الإفطار في فندق كراون بلازا التقت الوفود اللبنانية الرسمية المشاركة في احتفالات الجالية اللبنانية في الكويت بعيد القديس مار مارون، بوسائل الصحافة والإعلام، حيث يعد هذا الاحتفال تقليداً سنوياً في الكويت منذ عشرات السنين. ففي التاسع من فبراير من كل عام يحتفل جميع الموارنة في العالم بعيد شفيع الطائفة المارونية، وهذا العام يشهد الاحتفال في الكويت حضوراً رسمياً وشعبياً، حيث عبرت الوفود عن اعتزازها بالكويت كونه بلدا يحترم المسيحيين وشعائرهم.

يأتي على رأس الوفد المشارك في احتفالات هذا العام المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي العام على نيابتي جبة وإهدن زغرتا، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للرابطة المارونية د. فادي جرجس، والعضو التنفيذي في الرابطة السيدة كارلا شهاب، وحضر عن المؤسسة المارونية للانتشار نائبة رئيس المؤسسة السيدة روز شويري، ومدير عام المؤسسة السيدة هيام البستاني، وعضو اللجنة التنفيذية وأمين عام المال في المؤسسة السيد حسان العميل، كما تشارك حركة الأرض اللبنانية برئاسة السيد طلال الدويهي، وأمين سر الحركة السيد زياد الأصفر، وكعادتها في كل عام على مدى سنين طويلة، تشارك مؤسسة تلي لوميير اللبنانية بحضور رئيس مجلس إدارتها السيد جاك كلاسي، والصحافية السيدة جوزفين الغول وفريق العمل، وتقوم بنقل جميع فعاليات الاحتفال بعيد القديس مار مارون في الكويت.

