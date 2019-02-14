عربيات ودوليات

القدس الوكالات: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسؤولية إسرائيل عن ضربة عسكرية في محافظة القنيطرة بجنوب غربي سورية الاثنين. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتانياهو: «نحن نعمل يوميا بما في ذلك (الاثنين) ضد إيران في كل وقت ضد إيران وضد محاولاتها لتثبيت نفسها في المنطقة».وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ذكرت أن الضربة الجوية أسفرت عن أضرار مادية فقط. وقالت سانا إن قذيفة مدفعية من دبابة إسرائيلية «دمرت مستشفى ومرصدا» في المحافظة.

ووصف نتانياهو، العلاقات التي تجمع إسرائيل بالدول العربية ما عدا سورية بأنها «علاقات جيدة جدا وتتحسن طوال الوقت». على حد زعمه. وتابع قائلا «إنه مؤتمر دولي مهم جداً يُعقد في وارسو. بحيث يتمحور حول القضية الإيرانية، وهو يجمع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة والدول خارج هذه المنطقة. فستكون هناك اجتماعات مثيرة للاهتمام ومتنوعة».

من جهة ثانية قال نتانياهو إن بامكان صواريخ بلاده «قطع مسافات طويلة» موجها تحذيرا جديدا الى إيران عشية انعقاد مؤتمر وارسو حيث يتوقع التطرق الى الجمهورية الإسلامية. وخلال زيارة لقاعدة بحرية في حيفا، أبدى نتانياهو «أعجابه» بما شاهده هناك. وقال بحسب بيان أصدره مكتبه «انني معجب بكل ما رأيته هنا. طبعا، من المستحيل إظهار كل شيء، لكن هذه الصواريخ يمكن أن تقطع مسافات طويلة ضد أي عدو، بما في ذلك توابع إيران في منطقتنا» في اشارة الى حزب الله.

