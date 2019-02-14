عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: تعقد اليوم مباحثات في منتجع سوتشي بحضور رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وايران حسن روحاني وتركيا رجب طيب أردوغان بشأن سورية فيما قالت تركيا إنها سترسل فقط موظفا في سفارتها إلى مؤتمر وارسو الذي يشارك فيه حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقاطعه روسيا.

وأعلن الكرملين أن بوتين، سيبحث مع نظيريه الإيراني، والتركي أثناء لقائهم في مدينة سوتشي الروسية، سبل تطبيع الوضع في سورية. وقال الكرملين في بيان إن بوتين سيشارك في اللقاء الثلاثي الرابع للدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بدعم التسوية.

وقررت روسيا عدم حضور مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، الذي تنظمه الولايات المتحدة الأميركية في بولندا وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الوزارة القول إن روسيا تنظر بقلق» لمحاولات أميركا فرض مصالح جيو سياسية أحادية عبر مبادرات يتم تقديمها على أنها آراء المجتمع الدولي بأكمله».وأدانت روسيا، الحليفة لإيران، المحاولات الأميركية للضغط على كيفية صنع القرار في إيران،

