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عربيات ودوليات

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مصر تنفي منع عبور سفن النفط إلى سورية


نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط إلى سورية.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان له أمس، أنه تواصل مع هيئة قناه السويس، والتي نفت الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سورية، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانا للرخاء والتنمية للعالم أجمع.


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