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عربيات ودوليات

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أميركا تسلم صواريخ للجيش اللبناني


سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني أمس، لتبرهن على ما وصفته «بالتزام قوي وراسخ» تجاهه.
وأمدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره «المدافع الشرعي الوحيد» عن البلد الذي تحظى فيه جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من ايران بنفوذ كبير.
وقال بيان للسفارة الأميركية في بيروت ان الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أميركية، مكون رئيس في أسطول طائرات ايه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمه في وقت سابق.


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