آخر النهار

يستعد الفنان أحمد فهمي، لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «بروفا»، وذلك الأسبوع المقبل، لعرضه في رمضان 2019، وتشارك في بطولته اللبنانية ماغي بو غصن.

والمسلسل من تأليف ريم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي، ومن المقرر تصوير أحداثه في لبنان. ويعقد فهمي حاليا عدة جلسات مكثفة مع مخرجة العمل والمؤلف والشركة المنتجة لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق التصوير، كذلك انتهى مؤلف العمل من كتابة 17 حلقة من المسلسل، على أن ينتهى من باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي في الدراما التلفزيونية مسلسل «أنا شهيرة» وشارك في بطولته ياسمين رئيس، خالد زكي، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء، وآخرون، تأليف نور عبدالمجيد، وإخراج أحمد مدحت، وهو مأخوذ عن رواية أدبية تحمل نفس الاسم.

