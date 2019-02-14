آخر النهار

يطرح البرنامج الحواري «بالعربي مع غالب» غدا الجمعة حلقة عن قضية المخدرات، وتستضيف مدير مستشفى الطب النفسي السابق د. عادل الزايد، وتبث الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة مساء عبر القناة الأولى بتلفزيون الكويت، ويتناول البرنامج تلك القضية من نواحي الرصد والتحليل للأبعاد النفسية والاجتماعية والسلوكية. تتضمن الحلقة عدة محاور بينها مدى حقيقة أن الكويت مركزا لعبور المخدرات، الخصائص النفسية للمدمن واساليب الترويج، التكفل الطبي والنفسي والحملات الاعلامية وقياس نتائجها، تحصين المجتمع من المخدرات بين الطموح والممكن. ويتخلل البرنامج مداخلات تلفزيونية مصورة مع رئيس جمعية «بشائر الخير» الشيخ عبدالحميد البلالي، شهادة مدمن تائب متعاف، استطلاع مع المواطنين حول القضية المطروحة. برنامج «بالعربي مع غالب» يقدمه غالب العصيمي، يخرجه سعد القحطاني ومشعل الشمري، يترأس فريق العمل د. محمد منيف العجمي.

