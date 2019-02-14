آخر النهار

قال الممثل الأميركي جورج كلوني إنه سيعود للتلفزيون بعد غياب 20 عاما ليقدم مسلسلا مقتبسا من رواية «كاتش-22» الكلاسيكية سيذاع عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية ويناقش فكرة «جنون» الحرب. وفي حديث للصحافيين بشأن المسلسل قال كلوني إنه قاوم في البداية فكرة المشاركة في عمل مقتبس عن رواية جوزيف هيلر الصادرة في عام 1961. وتدور الرواية حول أحد أفراد سرب مقاتلات يدخل في نزاع مع قادته الأعلى رتبة. وكلوني هو المنتج المنفذ للمسلسل وأخرج حلقتين منه. وقال خلال حدث أقامته رابطة نقاد التلفزيون «إنها رواية محببة. لم أكن أريد خوض ذلك». لكنه قال إنه شارك لأن الكتاب «قاموا بعمل رائع في تبسيط هذه الشخصيات» في المسلسل المؤلف من ست حلقات وتبدأ هولو بثه يوم 17 مايو. وأشار كلوني إلى أن هذا يتيح للمسلسل التوسع خارج نطاق قصة هيلر التي قال إنها تهدف «للسخرية من جميع أشكال البيروقراطية في الحرب وسخافة الحرب». تدور قصة المسلسل حول قائد مقاتلة أميركية يدعى يوساريان يشعر بالغضب لأن الجيش يواصل زيادة عدد الطلعات الجوية التي يتعين عليه القيام بها لتسريحه من الخدمة.