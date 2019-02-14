آخر النهار

تنطلق في الشارقة مساء اليوم الخميس، أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والذي يمثل خطوة إضافية، ومبادرة إضافية من مبادرات الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، الذي عودنا دائما على مبادراته الكبرى لدعم مسيرة المسرح إماراتياً وخليجياً وعربياً.

مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الملتقى الأهم لصناع المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي، والحاضنة الأساسية لتقديم عدد متميز من النتاجات المسرحية، فهو يقدم دعماً سخياً (مادياً ومعنوياً) لإسناد العروض المشاركة، والتي ذهب بعضها الى فضاءات بعيدة، ونخص هنا تجربة مسرحية «صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي التي انطلقت من رحم هذا المهرجان، لتحصد لاحقاً جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي، وهذا ما يؤكد جدية الدعم ومنهجية الاشتغال والبحث.

وحينما تأتي الدورة الثالثة، فإننا أمام موسم مسرحي وعكاظ المسرح الخليجي، وفضاء رحب للحوار والتعاون والتنافس.

وحينما نعيد الفضل لأصحابه، عندها نتوقف لنتقدم بالعرفان لسمو حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي وأيضاً لجهود دائرة الثقافة بالشارقة وإدارة المسرح على وجه الخصوص.. ونحن بانتظار حصاد موسم الفرح.

وعلى المحبة نلتقي

