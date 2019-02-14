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برعاية وحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة تنطلق مساء اليوم الخميس أعمال الدورة الثالثة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، وسيقدم في حفل الافتتاح العرض المسرحي «مدق الحناء» من سلطنة عمان من تأليف عباس الحايك واخراج يوسف البلوشي .

هذا وقد بدأ توافد ضيوف المهرجان والفرق المسرحية المشاركة الى مدينة الشارقة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي باتت موعدا متجددا مع إبداعات أهل المسرح في دول المنطقة .

وكانت الاستعدادات قد انطلقت في إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة لاستقبال الدورة الثالثة من «مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي»، الذي ينظم مرة كل عامين، وتنظم الدورة الجديدة في الفترة 14 إلى 19 فبراير المقبل، بمشاركة 5 عروض أنتجت لتتنافس على جوائز المهرجان.

واجتمع أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، مع مندوبي الفرق المشاركة، في الشارقة، وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لانطلاقة المهرجان، وجدول العروض، والندوات النقدية، والملتقى الفكري، والأنشطة الثقافية والفنية الأخرى المصاحبة.

هذا وتشارك الكويت في اعمال المهرجان من خلال مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف واخراج د. عبدالله العابر . كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المهرجان، بمسرحية «سيمفونية بلا أوتار» كتبها إسماعيل عبد الله ويخرجها محمد العامري «فرقة مسرح الشارقة الوطني»، وتشارك البحرين بمسرحية « نوح العين»، من تأليف جمال صقر وإخراج أنور أحمد «فرقة مسرح أوال»، فيما تحضر سلطنة عمان بمسرحية «مدق الحناء» من تأليف عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي «فرقة مسرح مزون»، أما السعودية التي توجت بجائزة أفضل عرض في الدورة الماضية فتشارك بمسرحية «حبوس» من تأليف صالح آل زمانان وإخراج نوح الجمعان «فرقة مسرح الوطن».

وحري بالذكر ان العروض التي ستقدم على مسرح قصر الثقافة في الشارقة تعقبها ندوات نقدية تناقش جمالياتها وأفكارها، كما يستضيف «مجلس المسرح الخليجي»، ثلة من المسرحيين للحديث عن راهن ومستقبل الممارسة المسرحية في الخليج.

أما الملتقى الفكري المصاحب فيأتي تحت عنوان «المسرح الخليجي والموروث الشعبي»، بمشاركة: مرعي الحليان «الإمارات»، وسامي الجمعان «السعودية»، وجاسم البطاشي «عمان»، وعبدالله يوسف، ويوسف الحمدان، وعبدالله سويد «البحرين»، وسكينة مراد وفيصل القحطاني «الكويت».

كما يتضمن المهرجان ضمن فعالياته البرنامج الثقافي والذي يشمل على مجموعة من الأمسيات ومنها « المسرح الكويتي ودراما التلفزيون، اتصال ام انفصال؟» والمسرح الاماراتي «تجارب وبصمات جيل الألفية الثانية» و«موقع المسرح السعودي، بين الحضور المحلي والعربي» و«المسرح البحريني، في أفق المئوية الأولى، أي مسار وأي أثر؟».

ويشارك في هذا البرنامج عدد من الباحثين والاختصاصيين من صناع المسرح في دول المنطقة .

