إضاءات

تفتتح فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان التي تنطلق مساء اليوم في قصر الثقافة وتستمر حتى 19 الحالي، بالعرض العماني «مدق الحناء» لفرقة مزون، للكاتب عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي، وستشهد الدورة مشاركة 5 عروض انتجت خصيصاً لتتنافس على جوائز المهرجان.

أشار أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تضم نخبة من المسرحيين الممارسين والأكاديميين، ويشارك فيها من الإمارات الفنان وليد الزعابي، والمخرج المصري عصام السيد، الفنان البصري والمؤلف المسرحي المغربي يوسف الريحاني، والباحثة والكاتبة المسرحية الجزائرية ليلى بن عائشة وذلك خلال الموتمر الصحافي الذى عقده مساء امس الاول في قصر الثقافة بالشارقة .

حول أهم ما يميز مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الحالية، قالت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية: «أبرز ما يميز الدورة الحالية هو الدعم المادي المقدم للفرق المشاركة، والتي تمكنها من إنتاج أعمال مسرحية جيدة، بهدف دعم الحركة المسرحية في دول الخليج، والحرص على تطوير الحياة المسرحية وتشجيع التجارب المسرحية الرائدة».

ويشهد الجمهور في اليوم الثاني للمهرجان، تقديم فرقة الوطن السعودية لمسرحيتها «حبوس»، أما في اليوم الثالث، فيطل العرض البحريني «نوح العين»، وتشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني بمسرحية «مجاريح»، فيما سيكون الختام بالعرض الكويتي «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج

العربي.

