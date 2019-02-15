أول النهار

أشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بلقائه بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مثمنا مواقف سموه العالية لدعم مصر وشعبها.

وقال فودة في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس بعد انتهاء زيارته الى الكويت التي بدأها يوم الاحد الماضي والتي تعد الثالثة له وكانت الاولى خلال حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم والثانية كانت في عام 2017: لقد تلقيت دعوة كريمة من الديوان الاميري لزيارة الكويت وما لقيته من ترحاب هنا بالكويت لم القاه في حياتي حيث تشرفت بلقاء سمو الامير وكان اللقاء مثمرا تناولنا فيه العلاقات الوطيدة بين مصر والكويت وسعي سموه الدائم في لم اللحمة العربية فضلا عن لقاءات اجريتها مع عدد من المسؤولين الكويتيين كان اخرها لقاء مع رئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت علي الغانم.

واضاف: تشرفت بلقاء سمو أمير البلاد حيث نقلت لسموه تحيات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصري وللكويت على كل ما قدمته وتقدمه لمصر، مشيراً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والتي تجلت في الكثير من المواقف مستذكرا محنة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990 والتي شارك فيها كقائد كتيبة.

ولفت فودة الى انه أثناء مقابلته سمو الامير اكد له ان الكويت ساعدت مصر ووقفت معها في حرب اكتوبر 1973 وكان هناك كتيبة كويتية سقط من بينها شهداء، مضيفا: كما ذكرت لسموه اننا لا ننسى دوره في ثورة 30 يونيو حيث كان داعما للشعب المصري. وقدمت لسموه الشكر لوقوفه بجانب مصر.

وقال فودة: كما التقيت بسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق بحضور بان كي مون ومستشار النمسا السابق حيث حيا سموه الشعب المصري والتعاون بين البلدين، وزرت عدداً من الدواوين الكويتية التي لمست منها عشق الشعب المصري وكان الاستقبال حافلاً.

واضاف: من خلال هذه الزيارات للدواوين لمست اصغاء لقضية دعم سيناء بالاضافة الى عدد من الوعود ستظهر نتيجتها في القريب العاجل، مشيرا الى تجهيز رحلة تضم كبار رجال الاعمال في الكويت وسأكون في استقبالهم لعرض الفرص الاستثمارية في شرم الشيخ واطلاعهم على ما تحظى به من امن وامان، وقد كنت محظوظاً بلقائي مجموعة متميزة من رجال الأعمال، مضيفا انه التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الذي طلب مني ان يكون هناك شيء عملي جاهز ليتم البدء في العمل فيه وكان كلامه يتميز بالحكمة مؤكدا لي: نحن مع مصر ونريدها ان تنهض وسنقف بجوارها، ووعدني بزيارة شرم الشيخ.

وتابع فودة بقوله قمت بزيارة مهرجان الهجن لأننا بصدد انشاء مضمار هجن عالمي في جنوب سيناء من أجل اسعاد اهلنا بدو سيناء وتحدثت مع رئيس الاتحاد العربي للهجن وطلبت منه دعم هذا المهرجان بالخبرة الكويتية وبالتكنولوجيا المطلوبة وخاصة الروبتات المستخدمة في هكذا سباقات.

مضيفا: زرت ايضا معهد التخطيط العربي الذي يقدم عدداً من الدورات ورحب المسؤولون في المعهد ان يقوم المعهد بتدريب عدد من العاملين في محافظة جنوب سيناء في مجالات الادارة والموارد البشرية والتنمية المستدامة.

وتطرق فودة الى المشاريع التي انشئت في مدينة شرم الشيخ السياحية مبينا ان اطلاق اسم سمو امير البلاد على شارع قاعة المؤتمرات تقديرا لدعمه الكبير لمصر ولشعبها كاشفا ان القيادات الامنية العليا هي من وافقت على اطلاق اسم الشارع باسم سمو الامير لما له من مكانة كبيرة لدى القيادة المصرية خصوصا وان الشارع يزوره كبار الزوار لحضور مؤتمرات دولية واقليمية بقاعة المؤتمرات الجديدة.

وقال: إن اطلاق اسم سمو الأمير على هذا الشارع يأتي تقديرا لما تكنه قيادة وحكومة وشعب مصر من محبة خاصة للكويت ولقادتها لا سيما مكانة ودور سموه لدعم مصر وشعبها فضلا عن نموذج للأبراج الكويتية يتم اعداده في شارع السلام وجدارية يتم العمل عليها تضم علمي مصر والكويت.

توأمة ولفت فودة الى أنه التقى خلال الزيارة برئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم ومستثمرين كويتيين حيث تم استعراض السبل الكفيلة بدعم المشروعات الطموحة والفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة جنوب سيناء والمدن السياحية التابعة لها.

وأكد السعي لعقد توأمة مع محافظة الفروانية في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والسياحية لافتا الى أن جنوب سيناء عقدت 11 توأمة مع عدد من المحافظات في أنحاء مختلفة من العالم بغية تنمية أواصر العلاقات بين الشعوب مشيرا الى ان هذه التوامة لافتا الى انه سلم محافظ الفروانية برتوكول التوقيع وانه بانتظار زيارة الشيخ فيصل الحمود الى شرم الشيخ للتوقيع على برتوكول التعاون بين البلدين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في المحافظة قال فودة: إن «الأوضاع الأمنية في مصر عموما وجنوب سيناء خصوصا طبيعية» داعيا وسائل الاعلام ورجال الاعمال الى زيارة شرم الشيخ والمناطق المجاورة لها ومشاهدة ما تنعم به المنطقة من هدوء مشيرا الى ان شرم الشيخ بعيدة كل البعد عن مدينة العريش وان الاوضاع هناك امنة جدا وان الاجواء مناسبة جدا للسياحة.

واشار الى انه بحث مع المستثمرين الكويتيين اقامة مشاريع كبيرة في المنطقة مثل مولات كبيرة ومدن ترفيهية.

