أول النهار

قال القائم باعمال سفارة كوريا الشمالية زو ميونغ تشول خلال حفل الاستقبال الذي اقيم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لميلاد كيم جونغ ايل : يسرنا ان نحتفل بهذه المناسبة العميقة تزامنا مع احتفال الشعب الكويتي بالعيد الوطني الثامن والخمسين وعيد التحرير الثامن والعشرين.

واشاد تشول بدور وجهود صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت في تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العمل العربي المشترك ناهيك عن حرص سموه في تطوير العلاقات مع جميع دول العالم المحبة للسلام وفي تقديم المساعدات الانسانية للدول المنكوبة بما فيها بلادنا وفي التوسط في حل النزاعات الاقليمية والدولية عبر الحوار وبالطرق السلمية وفي ايجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وأضاف نتمنى للشعب الكويتي مزيدا من التقدم والازدهار ولدولة الكويت النجاح والتوفيق في تأدية مسؤوليتها الكبيرة وواجباتها السامية كدولة غير دائمة العضوية في مجلس الامن خلال هذا العام، مع تهانينا الخالصة بالعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت الصديقة. ونحن سوف نبذل كل ما في وسعنا من الجهود من اجل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نحو الافضل. وقال تشول: ان القائد العظيم الرفيق كيم جونغ ايل قد وهب حياته كلها من اجل تحويل بلادنا الى دولة قوية لاتقهر والى جنة الشعب وهو يركب دائما قطارا متجها الى ابناء الشعب. وبفضل قيادته الحكيمة اصبحت بلادنا دولة قوية سياسيا وايديولوجيا وعسكريا ليس بامكان العدو التغلب عليها، فان المآثر العظيمة التي كرسها اثناء حياته ستبقى خالدة الى الأبد. واوضح ان بلاده اليوم تبرهن على كرامتها وجبروتها بفضل القيـــــــادة الحكيـــــمة للقائد الاعلى كيم جونغ وون رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقرطية الشعبية.

وذكر ان الرئيس وون اوضح في خطاب القاه بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2019، سنسير في هذا العام الى الامام ونحن نتمسك تمسكا ثابتا بالاعتماد على النفس الذي صار دائما راية نضال، وقوة دافعة للقفزات على طول مسيرات الثورة الكورية، ونحدث بذلك نهوضا ثوريا في كل ميادين البناء الاشتراكي.

كما سنسعى لتحقيق تقدم اكبر في النضال من أجل تطوير العلاقات بين الشمال والجنوب واحلال السلام والازدهار واعادة توحيد الوطن، على أساس النجاحات القيمة المحققة في العام الماضي الذي ازدان ازديانا رائعا بالأحداث منقطعة النظير مثل عقد اللقاءات والمحادثات بين قمة الشمال والجنوب لثلاث مرات في غضون عام واحد.

