الأولى

وارسو- الوكالات: طالب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس من الحلفاء الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران محذراً في خطاب امام مؤتمر السلام والأمن في الشرق الاوسط الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو من ان بلاده ستفرض مزيدا من العقوبات الأميركية على طهران. في حين دعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى عهد جديد من التعاون في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.... (طالع ص 14).

وافتتح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش المؤتمر الذي جمع أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار.

وخلال كلمته ندد بنس بإيران التي وصفها بأنها أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط واتهم النظام الإيراني بالتخطيط لارتكاب محرقة جديدة بسبب طموحاته الإقليمية.

كما دان بنس مبادرة جديدة من قبل فرنسا وبريطانيا للسماح لشركات اوروبية بمواصلة العمل في ايران رغم فرض العقوبات الأميركية مجددا على البلاد. وقال انها خطوة غير حكيمة ستقوي ايران وتضعف الاتحاد الاوروبي وتبعد المسافة أكثر بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف نائب الرئيس الاميركي لقد آن الاوان لشركائنا الاوروبيين ان ينسحبوا من الاتفاق النووي الايراني وأن ينضموا الينا في فرض الضغط الاقتصادي والدبلوماسي اللازم من أجل اعطاء الشعب الايراني والمنطقة والعالم السلام والامن والحرية التي يستحقونها.

ووعد بنس بمواصلة ممارسة أقصى الضغوط على طهران لكن بدون الدعوة الى تغيير النظام. متوعدا بأن العقوبات الاميركية ستشدد إلا إذا قامت ايران بتغيير سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار.

من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في كلمته المؤتمرين إلى حوار صريح حول كل الملفات. وقال إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران، هذا غير ممكن.

ودعا الوزير الاميركي إلى عهد جديد من التعاون في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.

واضافة الى الملف الايراني بحث المؤتمر الحرب في سورية والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأكد بومبيو أن تركيبة المؤتمر تعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب لجمع الدول المشاركة لحل أزمات المنطقة.