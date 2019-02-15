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سوتشي - الوكالات: عقد الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان والايراني حسن روحاني امس قمتهم الرابعة في سوتشي بجنوب روسيا لبحث مسار السلام في سورية في حين عرض روحاني على اردوغان وساطة بلاده لاعادة توثيق العلاقات بين انقرة ودمشق. وخلال كلمته الافتتاحية قال الرئيس الروسي انه من المهم ان تبدأ اللجنة الدستورية في سورية عملها. مشددا من جهة ثانية على انه لايجب القبول ببقاء الارهابيين في ادلب في اشارة الى سيطرة جبهة النصرة الذراع السورية لتنظيم القاعدة على معظم مناطق المحافظة. من جهته صرّح الرئيس الايراني حسن روحاني ان اميركا واسرائيل تدعمان الارهاب. وأضاف ان واشنطن تعرّض امن سورية للخطر. وأكد ان بلاده تدعم الاتفاق الروسي - التركي حول ادلب، مشيرا الى ضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق ادلب، لأن جبهة النصرة لم تخرج منها بعد.

وأعلن روحاني ان جبهة النصرة لا يمكنها حماية نفسها عبر تغيير اسمها، فيما اشار الرئيس الايراني الى ضرورة نشر القوات السورية على كل الحدود. وأعرب روحاني عن استعداد بلاده لمساعدة روسيا لتوثيق العلاقات بين انقرة ودمشق.

وركز روحاني على ضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية من سورية، منوّها بضرورة اتمام ما اسماه الحوار السوري - السوري دون اي تدخل اجنبي. وأكد اهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

بدروه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان 4 ملايين نازح سوري ينتظرون العودة لديارهم. وأضاف ان عملية استانة اكبر مبادرة ناجحة للأزمة السورية. وأكد اردوغان ان بلاده لن تسمح باشعال الأزمة مجددا في سورية، متمنيا ان يصل الشعب السوري للسلام.